Là mẫu xe thể thao đang được được nhiều tay chơi Việt ưa chuộng, ít ai biết rằng Porsche 911 từng có thời gian “thất sủng” tại Việt Nam. Số lượng xe thuộc hai thế hệ 991 và 997 khá ít ỏi, dù giá trị không cao nhưng rất khó để mua do phần lớn chủ xe đều giữ xe và không “lên đời” sau nhiều năm sử dụng.

Chiếc Porsche 911 Carrera thế hệ 997.1 (trước nâng cấp) này là một trong số đó. Theo tìm hiểu của PV báo VietNamNet, đây là chiếc 997.1 hiếm hoi tại Việt Nam còn giữ được nguyên bản và biển số có 4 số. Chưa rõ chính xác đời xe, song vòng đời thế hệ 997.1 từ năm 2004-2008.

Thời điểm mua mới, chủ xe có thể phải bỏ ra số tiền khoảng 5-6 tỷ đồng để sở hữu chiếc xe thể thao hàng hiếm này. Sau gần 2 thập kỷ sử dụng, ước tính giá trị chiếc 911 Carrera trên thị trường khoảng 3 tỷ đồng. Năm 2020, một chiếc 911 Carrera đời 2008 với “ODO” 46.000 km chào bán với giá chỉ 2,98 tỷ đồng.

Với mức giá ngang ngửa một chiếc Mercedes-Benz E300 AMG, chiếc Porsche 911 đời này vẫn được nhiều tay chơi xe săn đón. Tuy nhiên, với số lượng rất ít và phần lớn chủ xe không muốn bán, việc mua chiếc xe thể thao này thậm chí khó hơn mua siêu xe giá hàng chục tỷ đồng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đang sở hữu chỉ một vài chiếc 911 thế hệ 997, dù bộ sưu tập xe của ông có tới hàng chục chiếc Porsche.

Về cơ bản, tổng thể xe còn khá mới. Nước sơn giữ được sự bóng bẩy, bộ mâm xe chưa bị xước dăm nhiều hay bong tróc lớp sơn. Cụm đèn chiếu sáng, đèn hậu hay đèn sương mù đèn giữ được mặt kính trong suốt. Hệ thống ống xả kép bằng thép không gỉ vẫn sáng bóng.

Chiếc Porsche 911 997.1 này có ngoại thất màu trắng, đi kèm bộ mâm kích thước 19 inch 5 chấu đơn dạng “Lobster Fork” đặc trưng của thế hệ này. Đây là biệt danh giới chơi xe dành cho thiết kế mâm xe này, giống với nĩa để lấy thịt tôm hùm.

Xe trang bị cùm đèn chiếu sáng với đèn pha Bi-Xenon. Đây là một trong những tùy chọn đắt tiền của hãng xe Đức tại thời điểm đó, tích hợp công nghệ tự động cân bằng góc chiếu và hệ thống rửa đèn.

Dù tuổi đời đã trên 17 năm, khoang nội thất chiếc Porsche 911 còn khá mới với tông màu đen chủ đạo. Các chi tiết bọc da, nút bấm đều ít xuất hiện dấu hiệu “lão hóa”. Ghế ngồi có khả năng chỉnh điện 4 hướng, tích hợp sưởi ấm. Tiện nghi của xe gồm hệ thống giải trí gồm màn hình LCD trung tâm, dàn âm thanh 9 loa Bose,…

Porsche 911 Carrera thế hệ 997.1 được trang bị động cơ 6 xi-lanh hút khí tự nhiên, dung tích 3.6 lít, sản sinh công suất 321 mã lực và mô-men xoắn cực đại 370 Nm. Sức mạnh truyền đến bánh sau thông qua hộp số tự động 5 cấp. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 4,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa ở mức 280 km/h.

