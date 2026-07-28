Phạm Quỳnh Anh 3 lần sinh con gái

Ở tuổi 43, Phạm Quỳnh Anh là mẹ của 3 cô con gái: Tuệ Lâm, Tuệ An và Tuệ Nhi (tên thân mật Zoey). Hai con đầu là kết quả cuộc hôn nhân 10 năm với đạo diễn Quang Huy, chính thức khép lại cuối năm 2018. Con gái út chào đời tháng 7/2022 với một doanh nhân, người mà nữ ca sĩ chưa từng công khai danh tính.

Gia đình Phạm Quỳnh Anh.

Tuệ Lâm sinh năm 2012, là người khiến khán giả bất ngờ nhất về ngoại hình. Bước vào tuổi dậy thì, con gái đầu của Phạm Quỳnh Anh cao vượt trội. Tuệ An - con gái thứ hai - có tính cách rụt rè hơn chị.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Phạm Quỳnh Anh không vội vàng bước vào một cuộc tình mới. Khi công khai bạn trai doanh nhân và sinh con thứ 3, cô từng chia sẻ nguyên tắc chọn bạn đời của mình: chọn người làm bố cho con trước, rồi mới chọn chồng cho bản thân. Cô quan sát kỹ cách bạn trai đối xử với 2 con riêng trước khi quyết định mở lòng. Đáng chú ý, người bạn trai hiện tại và chồng cũ Quang Huy vẫn giữ mối quan hệ văn minh, thường cùng xuất hiện trong những dịp quan trọng của các con, cho thấy cách 2 gia đình xử lý êm đẹp chuyện con chung, con riêng.

Về sự nghiệp, Phạm Quỳnh Anh vẫn hoạt động ca hát, từng góp mặt trong chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2024. Cô giữ vóc dáng thon gọn sau 3 lần sinh nở nhờ tập yoga đều đặn, đồng thời duy trì quan hệ thân thiết với dàn nghệ sĩ nữ cùng thế hệ như Đông Nhi, Minh Hằng, Hoàng Thùy Linh.

Gia đình chúc mừng sinh nhật con gái út của Phạm Quỳnh Anh:

Cẩm Ly - 20 năm hôn nhân bền chặt

Nếu Phạm Quỳnh Anh trải qua đổ vỡ rồi tìm lại hạnh phúc, Cẩm Ly lại là hình mẫu hôn nhân bền vững hiếm có của showbiz Việt. Kết hôn cùng nhạc sĩ Minh Vy năm 2004, nữ ca sĩ sinh 2 con gái: Đoàn Trần Cẩm Uyên (2005, tên gọi ở nhà là Thỏ) và Đoàn Trần Cẩm Anh (2008, tên gọi ở nhà là La). Đến nay, 2 người đã đồng hành hơn 20 năm.

Khác với hình ảnh khép kín ngày nhỏ, con gái nhà Cẩm Ly - Minh Vy giờ đã bước vào ngưỡng cửa đại học và bắt đầu tham gia vào công việc của mẹ. Trong live show kỷ niệm 30 năm ca hát của Cẩm Ly tổ chức năm 2024, chính Cẩm Uyên đảm nhận vai trò trợ lý đạo diễn, còn Cẩm Anh phụ trách điều phối chương trình.

Năm 2025, Cẩm Ly nhận bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM vì đóng góp cho các dự án cộng đồng.

Gia đình Cẩm Ly - Minh Vy.

Ở tuổi ngoài 50, nữ ca sĩ thừa nhận cảm thấy "đau đầu" khi cách dạy con phải thay đổi bởi các con đã có chính kiến riêng, không còn răm rắp nghe lời như trước. Cô ví von rằng bản thân đang tập làm bạn với con, kiên nhẫn lắng nghe thay vì áp đặt, dù trong lòng không tránh khỏi chút chạnh lòng khi cảm nhận các con đang dần rời xa vòng tay mẹ.

Ít ai biết, phía sau ánh hào quang sân khấu, Cẩm Ly còn có một thú vui trồng trọt tại nhà. Nữ ca sĩ tiết lộ đã tự tay trồng đến 20 loại cây trái và rau, từ bầu, mướp, bí đỏ đến ổi, cóc, mãng cầu, khiến bạn bè trêu đùa rằng chị "làm nông dân quên luôn ca hát". Đằng sau thành công của Cẩm Ly luôn có bóng dáng ông xã Minh Vy - chủ hãng đĩa Kim Lợi nổi tiếng một thời - người mà chính nữ ca sĩ khẳng định không chỉ nâng đỡ sự nghiệp mà còn là chỗ dựa tinh thần suốt 2 thập kỷ qua.

Điểm chung của cả 2 nữ ca sĩ là dù sinh con một bề, họ đều không đặt nặng chuyện phải có con trai nối dõi, thay vào đó dồn toàn bộ tâm sức nuôi dạy các con gái trở thành những cô gái tự lập, bản lĩnh.

Cẩm Ly xúc động trong ngày tốt nghiệp của con gái:

Minh Phi

Ảnh: Tư liệu, video: FBNV