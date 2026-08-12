Rủi ro tài chính từ những sự cố ngoài dự tính

Mỗi mùa tựu trường, đa số tân sinh viên và phụ huynh thường rơi vào vòng xoáy so sánh chip, RAM, dung lượng ổ cứng hay card đồ họa. Mức giá hợp lý đi kèm cấu hình mạnh mẽ luôn là yếu tố thu hút người mua đầu tiên. Thế nhưng, 4 năm đại học không phải là môi trường đặt máy cố định trên bàn làm việc, mà là hành trình di chuyển liên tục từ nhà đến giảng đường, thư viện, quán cà phê và các đợt thực tập.

Thiết kế mỏng nhẹ của Vivobook S14 giúp tối ưu linh hoạt cho người dùng năng động

Thực tế sử dụng cho thấy các sự cố ngoài ý muốn như vô tình làm rơi balo, va quẹt khi gửi xe, hay lỡ tay làm đổ ly nước, trà sữa lên bàn phím rất dễ xảy ra. Khi đó, nếu chiếc laptop chỉ có bảo hành tiêu chuẩn 1 năm hạn chế và không đi kèm dịch vụ hỗ trợ toàn diện, chi phí sửa chữa bo mạch hay thay màn hình OLED có thể tốn từ vài triệu đến gần nửa giá trị máy. Bài toán kinh tế tưởng như tiết kiệm ban đầu lúc này lại trở thành một khoản gánh nặng tài chính bất ngờ.

Tối ưu hóa khoản đầu tư nhờ hệ thống hậu mãi toàn diện

Để một chiếc laptop phục vụ trọn vẹn 4 năm học, hệ thống dịch vụ sau bán hàng cần được tính là một phần giá trị thực sự của sản phẩm. Các dòng laptop AI mỏng nhẹ của ASUS như Vivobook S14 /16 hay TUF Gaming đều đáp ứng được những giá trị cộng thêm vô cùng to lớn

Bảo hành 2 năm tiêu chuẩn toàn cầu - trong khi nhiều hãng chỉ dừng lại ở mức 1 năm nội địa, ASUS nâng thời gian bảo hành lên 2 năm tại hơn 80 quốc gia giúp sinh viên an tâm sử dụng suốt nửa đầu chặng đường đại học, ngay cả khi tham gia các chương trình du học ngắn hạn hay trao đổi sinh viên.

Vivobook S14 có bảo hành 2 năm quốc tế mang lại giá trị sử dụng lâu dài hơn

Thêm vào đó, nhận diện rủi ro rơi vỡ, vào nước không thuộc phạm vi bảo hành tiêu chuẩn, gói ASUS Premium Care (ADP) cho phép hỗ trợ tới 100% chi phí sửa chữa cho lần sự cố đầu tiên với mức chi phí đăng ký chỉ từ 990.000 đồng.

Tuy nhiên, chính sách hậu mãi tốt nhất chính là chính sách hiếm khi phải dùng tới. Một sản phẩm được thiết kế tốt phải giảm thiểu tối đa tỷ lệ hỏng hóc ngay từ khi xuất xưởng. Các dòng máy ASUS Vivobook S14/S16 hay TUF Gaming đều vượt qua các bài kiểm tra khắt khe về độ bền. Khả năng chống rung lắc khi di chuyển bằng xe máy, chịu đựng biến động nhiệt độ, độ ẩm hay tác động lực lên bản lề và bàn phím giúp chiếc laptop này trở thành một "lớp giáp" bền bỉ, sẵn sàng đồng hành cùng sinh viên qua mọi chặng đường.

Một chiếc laptop có độ bền tốt sẽ giúp giảm đáng kể khả năng phát sinh sự cố

Tặng gói Google AI Pro 3 tháng lên đến 1.4 triệu đồng

Khi mua các dòng laptop ASUS Vivobook sản xuất từ năm 2025 từ ngày 10/8/2026 - 9/8/2027, người dùng sẽ nhận được gói quà tặng dịch vụ Google AI hấp dẫn với thời gian trải nghiệm 3 tháng miễn phí.

Đối với Vivobook và Vivobook GO, người mua sẽ được nhận gói Google AI Plus trị giá 132.000 đồng /tháng, mang lại tổng giá trị quà tặng là 396.000 đồng. Gói này giúp tăng gấp 2 lần hạn mức sử dụng Gemini, cung cấp 400 GB dung lượng lưu trữ đám mây, 200 Google Flow Credits cùng khả năng tích hợp Gemini trực tiếp vào các ứng dụng Google như Gmail hay Vids.

Trong khi đó, nếu nâng cấp lên dòng cao cấp hơn như ASUS Vivobook S, người dùng sẽ được tặng gói Google AI Pro vượt trội trị giá 489.000 đồng (tổng giá trị ưu đãi lên đến 1.467.000 đồng). Với gói Pro, người dùng được trải nghiệm hạn mức Gemini gấp 4 lần, sở hữu không gian lưu trữ đám mây khổng lồ lên tới 5 TB, nhận 1.000 Google Flow Credits và mở khóa các công cụ AI chuyên sâu như Deep Search hay Google Antigravity. Người dùng có thể dễ dàng nhận và kích hoạt các gói quà tặng này trực tiếp trên ứng dụng MyASUS trước ngày 3/9/2027.

Ưu đãi tựu trường của ASUS mang đến nhiều phần quà hấp dẫn

Đứng trước quyết định chọn mua thiết bị gắn bó suốt những năm tháng sinh viên, phụ huynh và người học cần nhìn nhận chiếc laptop dưới góc độ tổng chi phí sở hữu. Một chiếc máy có cấu hình đáp ứng đúng nhu cầu, tích hợp công nghệ AI hiện đại nhưng đi kèm độ bền cao và hệ sinh thái hậu mãi bảo vệ toàn diện như ASUS Vivobook là một trong lời giải đáng cân nhắc cho bài toán kinh tế hiệu quả.

Ngọc Minh