Trong bối cảnh giáo dục đại học ngày càng chú trọng hội nhập toàn cầu, việc đưa các tiêu chuẩn học thuật tiên tiến đến gần hơn với người học được xem là một giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của sinh viên. Tại Đại học Lạc Hồng (LHU), định hướng này đang được hiện thực hóa thông qua Powered by ASU®, một mô hình học thuật hiện đang được triển khai ở các ngành đào tạo.

Mô hình đào tạo quốc tế được triển khai thành công tại Đại học Lạc Hồng (LHU).

Khác với các chương trình liên kết quốc tế chỉ dừng lại ở hoạt động trao đổi học thuật, Powered by ASU® tập trung tích hợp những giá trị cốt lõi trong mô hình giáo dục của Arizona State University (ASU) vào quá trình đào tạo. Từ chương trình học, phương pháp giảng dạy đến hệ thống đánh giá đều được nâng cấp theo các tiêu chuẩn quốc tế, giúp sinh viên từng bước làm quen với môi trường học tập toàn cầu ngay từ những năm đầu đại học.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là cách sinh viên tiếp cận tri thức. Thay vì chỉ tiếp nhận kiến thức một cách thụ động, người học được khuyến khích đặt câu hỏi, tham gia tranh luận và chủ động tìm kiếm giải pháp cho các vấn đề thực tiễn. Tinh thần học tập chủ động cùng năng lực tư duy phản biện được xem là nền tảng quan trọng, giúp sinh viên thích ứng với những biến động nhanh chóng của thị trường lao động hiện nay.

Thông qua các dự án học tập và nghiên cứu được kết nối với Arizona State University (ASU), sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời tham gia giao lưu học thuật với cộng đồng người học trong mạng lưới ASU-Cintana Alliance. Những trải nghiệm này không chỉ giúp người học mở rộng kiến thức chuyên môn mà còn rèn luyện các kỹ năng cần thiết để làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và hội nhập quốc tế.

Sinh viên luôn được khuyến khích đặt câu hỏi và chủ động tìm kiếm giải pháp.

Bên cạnh đó, sinh viên còn được tiếp cận hệ thống học liệu và nội dung đào tạo được được cung cấp bởi Arizona State University (ASU). Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng, giúp người học sớm làm quen với các yêu cầu học thuật quốc tế, đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày càng sâu rộng.

Đáng chú ý, các buổi ASU MasterClass với sự tham gia của giảng viên đến từ Arizona State University (ASU) mang đến cho sinh viên cơ hội cập nhật kiến thức mới, tiếp cận các xu hướng phát triển hiện đại trong nhiều lĩnh vực và lắng nghe những góc nhìn chuyên sâu từ các chuyên gia quốc tế. Nhiều sinh viên cho biết những hoạt động này giúp họ hình dung rõ hơn về yêu cầu của môi trường làm việc toàn cầu, đồng thời định hướng cụ thể hơn cho con đường nghề nghiệp trong tương lai.

Sinh viên được tiếp cận các tiêu chuẩn học thuật toàn cầu.

Không chỉ giới hạn trong khuôn khổ giảng đường, hành trình hội nhập quốc tế của sinh viên còn được mở rộng thông qua các chương trình trải nghiệm mùa hè tại các trường trong liên minh ASU-Cintana. Đây là cơ hội để sinh viên trực tiếp tìm hiểu phương pháp học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của sinh viên quốc tế, từ đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, mở rộng tầm nhìn và nâng cao năng lực thích ứng trong môi trường toàn cầu.

Theo đại diện nhà trường, mục tiêu của Powered by ASU® không chỉ dừng lại ở việc nâng cao chất lượng đào tạo mà còn hướng đến việc xây dựng một thế hệ sinh viên có năng lực hội nhập và sẵn sàng thích ứng với môi trường làm việc toàn cầu. Chính vì vậy, các hoạt động kết nối doanh nghiệp, giao lưu học thuật và hợp tác quốc tế được chú trọng triển khai trong khuôn khổ chương trình, tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng và tư duy toàn cầu.

Nhờ được trải nghiệm môi trường học tập đa dạng và tiếp cận mạng lưới đối tác quốc tế rộng khắp, sinh viên có thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển năng lực chuyên môn, mở rộng cơ hội thực tập và khẳng định bản thân. Trong bối cảnh tri thức và công nghệ không ngừng thay đổi, những trải nghiệm cùng kỹ năng tích lũy được từ môi trường đào tạo chuẩn quốc tế được xem là hành trang quan trọng, giúp thế hệ trẻ tự tin bước vào thị trường lao động toàn cầu.

Tìm hiểu thêm thông tin về chương trình Đại học Lạc Hồng Powered by ASU tại đây: https://lhu.edu.vn/924/pba.html

(Nguồn: Đại học Lạc Hồng)