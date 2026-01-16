Tại buổi giao lưu học thuật với giảng viên và sinh viên ĐH Quốc gia TPHCM, Giáo sư Gita Wirjawan, Đại học Stanford (Mỹ), Chủ tịch Tập đoàn Ancora, cho rằng một giảng viên đại học cần hội tụ 3 phẩm chất cốt lõi: Tư duy hình dung tương lai, tham vọng và khát vọng thành công, cùng năng lực trí tuệ. Theo ông, chính những phẩm chất này tạo nên sức lan tỏa tri thức và khả năng kết nối cho giáo dục đại học.

Từ đó, ông nhấn mạnh vai trò then chốt của việc đầu tư vào giáo dục, đặc biệt là giáo dục STEM, nhằm giúp các quốc gia vượt qua những giới hạn phát triển hiện tại.

Ông Gita Wirjawan, chuyên gia Đại học Stanford (Mỹ). Ảnh: VNU

Theo ông Gita Wirjawan, mỗi quốc gia ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam cần có tham vọng rằng nước mình sẽ có ít nhất một trường đại học nằm trong top 20 đến 50 thế giới. Điều này không chỉ là mục tiêu xếp hạng, mà thể hiện tham vọng chiến lược và tầm nhìn dài hạn về tương lai, từ đó tạo ra động lực kết nối, đổi mới và phát triển bền vững cho cả quốc gia.

Cũng tại buổi giao lưu, GS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM, yêu cầu sinh viên không tiếp nhận tri thức một cách thụ động mà phải luôn tự đặt câu hỏi “Điều này có ý nghĩa gì với bản thân tôi?”, từ đó mạnh dạn suy nghĩ vượt qua các ranh giới.

GS Mai nhấn mạnh 3 yêu cầu dành cho sinh viên. Thứ nhất, các em cần lắng nghe chủ động, biết kết nối ý tưởng học thuật với kiến thức trên giảng đường và các vấn đề thực tiễn của xã hội - nền tảng của đổi mới sáng tạo và nghiên cứu ứng dụng.

Thứ hai, sinh viên dám đặt câu hỏi sâu sắc để mở rộng tri thức, rèn luyện tư duy đa chiều. Việc này giúp người học nhìn rõ hơn bức tranh lớn để xác định mục tiêu cá nhân.

Thứ ba, suy nghĩ của các em cần vượt mọi ranh giới, bởi các thách thức toàn cầu như chuyển dịch năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, chuyển đổi số hay phát triển bền vững đều không bị giới hạn bởi biên giới hành chính hay quốc gia. "Sinh viên cần xem mình là những 'tác nhân tạo ra sự thay đổi', sẵn sàng hợp tác xuyên trường, xuyên ngành và cởi mở với khu vực, thế giới", GS Mai chia sẻ.

GS Nguyễn Thị Thanh Mai, Giám đốc ĐH Quốc gia TPHCM. Ảnh: VNU

GS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định ĐH Quốc gia TPHCM sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, phát triển nghiên cứu liên ngành và mở rộng cơ hội để sinh viên tiếp cận các chuyên gia, nhà lãnh đạo tầm khu vực và toàn cầu.

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia TPHCM lần thứ 7, nhiệm kỳ 2025-2030, nhà trường đã đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ thuộc Top 100 đại học hàng đầu châu Á, hướng đến năm 2045 nằm trong Top 100 trường đại học hàng đầu thế giới.