MoMo tham gia đồng hành cùng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tại vòng Chung kết cuộc thi “Sinh viên với An ninh mạng 2025”, nhằm góp phần nâng cao kỹ năng bảo vệ bản thân trên không gian số cho sinh viên, nhóm người dùng trẻ chiếm tỷ lệ lớn trong môi trường tài chính số.

Gian hàng của MoMo tại vòng Chung kết cuộc thi “Sinh viên với An ninh mạng 2025”. Ảnh: BTC

Cuộc thi do Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) chủ trì, với sự bảo trợ của Bộ Công an và Bộ GD&ĐT, phối hợp tổ chức cùng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) đã thu hút 200 đội từ các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước. Vòng chung khảo ngày 15/11 quy tụ 76 đội thi xuất sắc tranh tài ở hai dạng bài Attack–Defense và Jeopardy, cùng các hoạt động tọa đàm, hướng nghiệp và khu trải nghiệm công nghệ.

Đại tá, TS. Nguyễn Hồng Quân - Trưởng ban An ninh dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân (NCA), Giám đốc Trung tâm Huấn luyện A05 - nhận định việc tăng cường nhận thức an ninh mạng cho sinh viên, người dân là yếu tố quan trọng trong bối cảnh tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp công nghệ trong việc lan tỏa kỹ năng phòng tránh rủi ro số.

Tại khu vực triển lãm, MoMo bố trí gian trải nghiệm “An toàn bảo mật cùng MoMo”, nơi sinh viên có thể tìm hiểu các công nghệ bảo mật mà nền tảng đang áp dụng, bao gồm hệ thống cảnh báo giao dịch bất thường, nhận diện mức độ an toàn tài khoản dựa trên AI và xác thực sinh trắc học đa lớp nhằm phòng chống deepfake và gian lận danh tính.

Ông Nguyễn Bá Diệp, đồng sáng lập MoMo, cho biết nền tảng luôn coi an toàn thông tin người dùng là ưu tiên hàng đầu và mong muốn đồng hành cùng các cơ quan chức năng trong việc nâng cao nhận thức an ninh mạng cho sinh viên - nhóm công dân số của tương lai.

Các công nghệ MoMo giới thiệu tại sự kiện đều đang được triển khai thực tế, như hệ thống phân tích hàng trăm biến số hành vi để nhận diện giao dịch rủi ro, gán nhãn an toàn tài khoản theo ba mức xanh - vàng - đỏ, xác thực sinh trắc học theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước. Những giải pháp này hỗ trợ người dùng chủ động hơn trước các hành vi lừa đảo tài chính trực tuyến.

Sự kiện là cơ hội để sinh viên tìm hiểu sâu hơn về an ninh mạng, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng lớn của doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường tài chính số an toàn, minh bạch.