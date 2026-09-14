Những ngày qua, nhiều thanh niên dân tộc thiểu số ở vùng biên giới, trong đó có những em vừa trúng tuyển hoặc đang theo học tại các trường đại học, đã viết đơn xin nhập ngũ.

Ngô Tuấn Thành đang viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: QA

Điển hình là Ngô Tuấn Thành (sinh năm 2004, trú tại phường Thành Nhất). Do đang là sinh viên năm thứ 4 khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Tây Nguyên (chương trình đào tạo 5 năm), Thành thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, em quyết định bảo lưu kết quả học tập, tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ để thực hiện trách nhiệm với Tổ quốc.

Thành chia sẻ, em muốn được trải nghiệm môi trường quân đội vì đây là nơi đề cao tính tổ chức, kỷ luật và tinh thần tập thể, qua đó rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh và sự trưởng thành.

"Đây không phải là quyết định nhất thời. Nếu có cơ hội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, em mong muốn tiếp tục được phục vụ lâu dài trong quân ngũ", Thành cho hay.

Ông Ngô Trọng Yêm (bố của Thành) chia sẻ với VietNamNet, gia đình rất tự hào khi thấy con trai chủ động làm đơn tình nguyện nhập ngũ. Đây chính là sự kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình.

Thành đang cắt dọn vườn của gia đình. Ảnh: TY

PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên, Trưởng phòng Đào tạo - Trường Đại học Tây Nguyên cho biết, nhà trường rất hoan nghênh, ủng hộ những trường hợp như Thành, đồng thời sẵn sàng tạo mọi điều kiện để em đạt ý nguyện.

"Khi Thành có quyết định nhập ngũ, nhà trường sẽ tiến hành thủ tục bảo lưu kết quả học tập theo đúng quy định. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em có thể trở lại tiếp tục học tập bình thường để hoàn tất chương trình đại học", PGS.TS Nguyễn Phương Đại Nguyên cho hay.

Trước đó, hai thanh niên người Mường ở xã biên giới Ia R'vê đã trúng tuyển vào các trường đại học như FPT, Y Dược Buôn Ma Thuột cũng gác lại việc học để tự nguyện lên đường nhập ngũ.