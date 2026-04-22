Nguyễn Thị Thanh Ngọc vừa tốt nghiệp chuyên ngành Tài chính và chuyên ngành phụ Kinh doanh trên ứng dụng blockchain với điểm trung bình 3.7/4.0, cùng hành trang là hàng loạt giải thưởng quốc gia, kinh nghiệm tham gia các chương trình lãnh đạo trẻ khu vực và chứng chỉ CFA bậc 1 khi chưa tròn 22 tuổi.

Nhìn từ bên ngoài, đó là một hành trình trưởng thành đầy ấn tượng. Nhưng với Ngọc, tốt nghiệp không phải là vạch kết thúc mà là thời điểm chuyển giao của trách nhiệm và tác động.

Ngọc cùng ba mẹ vào ngày tốt nghiệp đại học. Hình: RMIT

Hành trình bắt đầu từ một nơi xa

Sinh ra và lớn lên ở mảnh đất cao nguyên Gia Lai, Ngọc sớm nhận ra rằng rào cản tài chính có thể khiến cánh cửa cơ hội khép lại với nhiều bạn trẻ quanh cô.

“Hồi ở quê, mình từng chứng kiến cơ hội có thể tuột khỏi tầm tay dễ dàng thế nào khi học hành mang đến gánh nặng tài chính thay vì mở ra cánh cửa đến tương lai”, Ngọc chia sẻ.

Chính nhận thức đó đã thôi thúc Ngọc rời quê vào năm 15 tuổi để theo học tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong ở TP.HCM, rồi sau đó theo đuổi học bổng toàn phần để học ngành Tài chính tại Đại học RMIT.

“Mình muốn học tài chính để hiểu cách dòng tiền vận hành, để tiền không còn là lý do khiến ai đó phải nói ‘không’ với ước mơ của mình nữa. Mục tiêu của mình là trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư tạo tác động và dùng tài chính để trao quyền cho những cộng đồng còn gặp khó khăn”, Ngọc nói.

Tận dụng trọn vẹn mọi cơ hội

Với mục tiêu đó cùng cơ hội mà học bổng RMIT đem lại, Ngọc không ngừng thử thách bản thân trong suốt những năm tháng đại học. Bên cạnh việc duy trì kết quả học tập xuất sắc, cô chủ động tham gia các cuộc thi học thuật có tính cạnh tranh cao.

Bảng thành tích của Ngọc bao gồm danh hiệu Quán quân cuộc thi Quản trị công ty hướng tới phát triển bền vững năm 2024, Á quân cuộc thi Giải quyết tình huống kinh doanh HSBC 2024, Á quân cuộc thi CFA Research Challenge 2025 khu vực bang Victoria & Nam Úc, đồng thời là sinh viên trao đổi đầu tiên từ RMIT Việt Nam tham gia sân chơi này tại thành phố Melbourne.

Bên cạnh các cuộc thi, Ngọc còn giữ vai trò Phó chủ tịch CLB FinTech RMIT Việt Nam. Cô cũng tham gia làm Cố vấn học tập ở trường để hỗ trợ các bạn sinh viên gặp khó khăn trong các môn kinh doanh. Đáng chú ý, Ngọc từng đại diện cho RMIT cũng như tiếng nói của thanh niên Việt tại một số diễn đàn đối thoại và chương trình lãnh đạo trẻ quy mô khu vực ở Jakarta, Bangkok và TP.HCM.

Ngọc (thứ ba từ phải) tại Diễn đàn Lãnh đạo trẻ ASEAN-Australia 2025. Hình: AAYLF

Trong thời gian học tại RMIT, Ngọc cũng bắt đầu chia sẻ góc nhìn thực tế về quá trình học tập, các cuộc thi và cách phát triển bản thân trên mạng xã hội. Một số nội dung trên trang Instagram và TikTok của Ngọc đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước. Cũng từ đó, Ngọc đã trở thành cố vấn cho hơn 30 bạn trẻ trong hành trình xin học bổng hoặc chuẩn bị tham gia các cuộc thi.

Khoảnh khắc tái định vị bản thân khi du học

Đến năm 2025, trong chương trình trao đổi kéo dài 11 tháng sang cơ sở RMIT ở Melbourne (Australia), Ngọc đối diện với một thử thách rất khác. Ở nơi đất khách quê người, cô không còn được biết đến với danh xưng “sinh viên học bổng” hay “người chiến thắng trong các cuộc thi”.

Tâm sự trên trang Facebook cá nhân, Ngọc coi đây là khoảnh khắc tái định vị bản thân. “Đó là lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân trong một thế giới quá đỗi rộng lớn. Nhưng chính nhờ việc không còn bị trói buộc bởi những tiêu chuẩn trước đó tự đặt ra cho bản thân, mình được tự do trải nghiệm những điều mới và được phép thất bại mà không sợ ai đánh giá”.

Khoảnh khắc đó sau này trở thành động lực để Ngọc thi đỗ bậc 1 của chứng chỉ CFA (một trong những chứng chỉ uy tín nhất trong ngành tài chính) trong ba tháng cuối của kỳ trao đổi tại Australia, sau khi nhận Học bổng sinh viên CFA.

“Mình muốn nâng cao chuyên môn trong lĩnh vực tài chính và kỳ thi CFA là một công cụ giúp mình làm điều đó”, Ngọc chia sẻ. “Nhưng chỉ theo đuổi chuyên môn cao là chưa đủ. Mình muốn kết hợp mục tiêu đó với phát triển cá nhân và cam kết tạo tác động xã hội như một sứ mệnh thống nhất”.

Tự tin bước tiếp

Hiện Ngọc đang làm thực tập sinh phân tích tại một ngân hàng đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trong hoạt động gọi vốn, đồng thời tham gia một dự án nghiên cứu về đầu tư cho công nghệ khí hậu tại Việt Nam - lĩnh vực phản ánh rõ mối quan tâm của cô đối với đầu tư tạo tác động.

Ngọc coi đây là giai đoạn chuyển tiếp khi mà quá trình trưởng thành vẫn tiếp tục sau tốt nghiệp và bản thân không cần phải vội vàng có câu trả lời cho mọi thứ.

“Mình vẫn đang trên hành trình tìm hiểu chính mình, nhưng mình không ngần ngại học qua mỗi trải nghiệm và trưởng thành qua mỗi lần thử”, Ngọc chia sẻ.

(Nguồn: RMIT)