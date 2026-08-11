Tạo dấu ấn bằng những kết quả nghiên cứu cụ thể

Chọn Newcastle University sau quá trình tìm hiểu kỹ lưỡng về chương trình đào tạo và cơ sở hạ tầng nghiên cứu, sinh viên Đỗ Quốc Đạt đã khẳng định năng lực thông qua bộ hồ sơ ấn tượng với điểm số tốt nghiệp loại Giỏi cùng nhiều công trình nghiên cứu tiêu biểu.

Nổi bật trong hồ sơ nghiên cứu của Đạt là Bộ dữ liệu thời tiết Ngôn ngữ ký hiệu Việt Nam (VSWD), phục vụ nghiên cứu AI đa phương thức nhằm hỗ trợ cộng đồng người khiếm thính tiếp cận thông tin thời tiết. Bên cạnh đó, nam sinh SIU còn tham gia các dự án nghiên cứu chuyên sâu về truy xuất sự kiện video, mô hình ngôn ngữ lớn và nhận diện video do AI tạo ra. Tiêu biểu là hai bài báo khoa học quốc tế đăng tại Hội thảo SOICT 2024 và SOICT 2025.

Đỗ Quốc Đạt cũng chính là thủ khoa đầu vào của SIU năm 2022

Sắp tới, Đạt sẽ theo học chương trình thạc sĩ chuyên ngành Advanced Artificial Intelligence tại Newcastle University, tập trung phát triển AI đa phương thức và năng lực nghiên cứu độc lập.

Bệ phóng từ SIU cho hành trình “săn” học bổng

Chia sẻ về thành công bước đầu trên con đường học thuật quốc tế, Quốc Đạt khẳng định môi trường đào tạo tại SIU chính là bệ phóng định hình tư duy khoa học của mình. Chương trình đào tạo tại SIU đã cung cấp nền tảng toán học, cấu trúc dữ liệu và thuật toán vững chắc. Đồng thời, chương trình Tiếng Anh kỹ năng của SIU tạo thêm điều kiện để Đạt phát triển năng lực ngoại ngữ và đạt chứng chỉ IELTS 6.5.

Môi trường học tập gắn với thực hành tại SIU giúp Quốc Đạt sớm tiếp cận nghiên cứu và phát triển năng lực giải quyết các bài toán AI

SIU đặc biệt chú trọng hoạt động nghiên cứu và thực hành, tạo cơ hội để Đạt cọ xát tại các đấu trường học thuật, tiêu biểu như lọt vào Top 25 Hội thi Thử thách Trí tuệ Nhân tạo (AI Challenge) TP.HCM năm 2025; vào Chung kết Giải thưởng Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka lần thứ 27 năm 2025; đạt Giải Nhất Cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học SIU năm 2024.

SIU chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất đồng bộ, tạo nên không gian học tập tiện nghi và đa dạng trải nghiệm cho sinh viên

Hành trang từ SIU cùng học bổng 8.000 bảng Anh tại Newcastle University được xem là sẽ mở ra chặng đường mới để Đỗ Quốc Đạt tiếp tục theo đuổi nghiên cứu AI chuyên sâu và hiện thực hóa khát vọng phát triển công nghệ hướng đến những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Newcastle University - điểm đến tiếp theo trên hành trình nghiên cứu AI

Newcastle University là trường đại học nghiên cứu tại Vương quốc Anh, có lịch sử bắt nguồn từ năm 1834 và là thành viên sáng lập Russell Group - nhóm các đại học nghiên cứu chuyên sâu hàng đầu tại Anh. Hiện trường nằm trong Top 150 đại học thế giới theo QS World University Rankings 2027, với cộng đồng hơn 28.000 sinh viên đến từ hơn 130 quốc gia, tạo nên môi trường học thuật đa dạng và giàu tính kết nối. Thông tin liên hệ: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU) - Thaodien Campus Địa chỉ: 8C-18 Tống Hữu Định, phường An Khánh, TP.HCM Điện thoại: 0283.6203.932 Hotline (Zalo): 0766.88.38.99 - 0386.809.521 - 0931.475.077 Email: admission@siu.edu.vn Website: https://tuyensinh.siu.edu.vn

(Nguồn: Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn)