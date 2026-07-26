Với tổng điểm trung bình 3,54 và điểm 10 khóa luận tốt nghiệp, Lê Thị Lan Anh vừa trở thành thủ khoa tốt nghiệp ngành Công nghệ Vật liệu của ĐH Phenikaa năm 2026.

Nữ sinh trường chuyên chọn ngành kỹ thuật

Chia sẻ với VietNamNet, Lan Anh cho biết em rất vui bởi nỗ lực của bản thân đã được đền đáp xứng đáng.

“5 năm trước, khi chọn theo học ngành này, em từng khá lo lắng bởi đây không phải lựa chọn an toàn theo suy nghĩ của nhiều người. Thậm chí, bố mẹ em cũng từng trăn trở, sợ con gái học xong khó xin việc. Nhưng chính niềm tin và sự động viên, đồng hành của bố mẹ đã trở thành động lực để em cố gắng mỗi ngày”, Lan Anh chia sẻ.

Lê Thị Lan Anh đã nhận được học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại đại học hàng đầu Hàn Quốc. Ảnh: Thanh Hùng

5 năm trước, đứng trước ngưỡng cửa đại học, cô học trò Trường THPT Chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa) từng băn khoăn trước nhiều lựa chọn.

Nói về lý do chọn theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật, Lan Anh cho biết, khi học lớp 12, em tình cờ xem một video trên YouTube giải thích nguyên lý hoạt động của con chip được sử dụng trong điện thoại thông minh. Từ đó, em tò mò về việc tại sao một con chip nhỏ bé lại có thể tạo ra những thay đổi lớn trong nền công nghệ, thậm chí góp phần thay đổi thế giới. Sự tò mò ấy thôi thúc Lan Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.

Hướng đi dần hiện ra rõ hơn với nữ sinh sau một buổi tư vấn tuyển sinh ở cuối năm lớp 12. Khi đó, PGS.TS Bùi Văn Hào (giảng viên ĐH Phenikaa) đã trực tiếp giới thiệu về ngành Vật liệu Tiên tiến và Công nghệ Nano - một lĩnh vực còn xa lạ với nhiều học sinh. Ông cũng giới thiệu những hướng nghiên cứu, ứng dụng và cơ hội phát triển của lĩnh vực này, trong đó vật liệu ở cấp độ nano có thể tạo ra những thay đổi lớn cho công nghệ và đời sống.

"Em thấy ngành học khá hay và thú vị. Sau khi tìm hiểu thêm, em nghĩ ngành học này phù hợp với bản thân và quyết định lựa chọn”, Lan Anh chia sẻ.

Theo học ngành kỹ thuật, Lan Anh cho biết kiến thức các bộ môn về Toán, Vật lý, Hóa học rất nặng, buộc em phải đầu tư nhiều thời gian học tập để hiểu tường tận.

Nữ sinh cũng dần quen với việc miệt mài nhiều giờ trong phòng thí nghiệm và vô số lần thử - sai. “Có những hôm, em rời phòng thí nghiệm lúc 22h30”, Lan Anh nói.

Lan Anh tại chương trình trao đổi sinh viên với Shibaura Institute of Technology (Nhật Bản) trước khi giành học bổng tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu năm 2025 tại KAIST (Hàn Quốc). Ảnh: NVCC

Với Lan Anh, thử thách lớn nhất trong quá trình nghiên cứu khoa học không nằm ở khối lượng kiến thức mà ở việc phải tiếp cận những khái niệm vốn rất trừu tượng.

“Trong lĩnh vực vật liệu nano, có những điều không thể nhìn thấy bằng mắt thường, không thể cảm nhận trực tiếp, mà chỉ có thể hiểu thông qua mô hình, dữ liệu và kết quả thực nghiệm. Điều đó buộc người học phải kiên nhẫn, phải đọc nhiều hơn, làm lại nhiều hơn và học cách đón nhận thất bại trước khi tìm ra câu trả lời”, Lan Anh nói.

Từ bài báo Q1 đến học bổng toàn phần tại KAIST

Theo Lan Anh, kết quả hôm nay không chỉ đến từ sự bền bỉ, đam mê khoa học mà còn từ sự dẫn dắt, truyền cảm hứng của những người thầy tận tâm. Nếu PGS.TS Bùi Văn Hào là người khơi dậy trong Lan Anh niềm tin để bắt đầu, thì TS. Nguyễn Ngọc Lĩnh là người tiếp tục đồng hành, vun đắp cho hành trình nghiên cứu của em ở bậc đại học.

Nữ sinh cho biết, từ người thầy, em học được tinh thần nghiêm túc và cẩn trọng trong học tập, nghiên cứu khoa học. Sự khắt khe trong nghiên cứu, theo em, không nhằm tạo áp lực mà để bảo đảm mỗi kết quả có giá trị và mỗi lập luận đủ chặt chẽ. Quá trình đó giúp em hình thành tư duy khoa học rõ ràng, thái độ làm việc cẩn trọng và bản lĩnh theo đuổi nghiên cứu lâu dài.

Ngoài thời gian học trên lớp, nữ sinh cho rằng tự học đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu sâu và ghi nhớ kiến thức. Em thường chủ động đọc thêm giáo trình, tài liệu trên mạng; khi gặp phần chưa hiểu, em sẽ hỏi thêm thầy cô.

GS Lê Trung Thành, Giám đốc ĐH Phenikaa cùng Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Phú Khánh trao bằng tốt nghiệp và vinh danh thủ khoa với Lê Thị Lan Anh. Ảnh: Thanh Hùng

Với nỗ lực không ngừng, Lan Anh từng giành giải Nhì cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường; học bổng tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu năm 2025 tại KAIST (Hàn Quốc). Nữ sinh cũng là tác giả chính của một bài báo đăng trên tạp chí thuộc nhóm Q1.

Đặc biệt, Lan Anh vừa nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), một trong những trường đại học công nghệ hàng đầu châu Á. Đây là cơ hội để nữ sinh tiếp tục theo đuổi những nghiên cứu chuyên sâu hơn trong lĩnh vực vật liệu tiên tiến.

Dù đã được một công ty bán dẫn tuyển dụng vào vị trí kỹ sư quy trình, Lan Anh vẫn quyết định sang Hàn Quốc vào tháng 8 để theo học chương trình thạc sĩ, với hướng nghiên cứu liên quan đến vật liệu bán dẫn.

“Em muốn sau này làm việc tại một nhà máy chế tạo chip bán dẫn và KAIST là nền tảng rất tốt để em hiện thực hóa ước mơ. Xa hơn, khi bản thân đủ kiến thức và kinh nghiệm, em muốn trở về góp phần cống hiến cho đất nước”, Lan Anh chia sẻ.