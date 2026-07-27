Từ món bún nước lèo quen thuộc của đồng bào Khmer Nam Bộ, nhóm sinh viên Đại học Trà Vinh đã nghiên cứu thành công dự án "Sabay - Viên súp bún nước lèo ăn liền" ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa, góp phần bảo tồn và quảng bá nét đặc sắc của văn hóa ẩm thực Khmer.

Dự án vừa đoạt giải Nhì tại vòng chung kết Cuộc thi "Ý tưởng học sinh, sinh viên khởi nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long" (Innobe) lần IV năm 2026. Đây là một trong những dự án tiên phong tại Việt Nam ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa để sản xuất viên súp bún nước lèo, hướng đến xây dựng sản phẩm đặc sản địa phương theo dạng ăn liền, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hiện đại nhưng vẫn giữ được hương vị truyền thống.

Nhóm sinh viên Đại học Trà Vinh với dự án "Sabay - Viên súp bún nước lèo ăn liền" đoạt giải Nhì tại cuộc thi Innobe 2026

Dự án được nhóm sinh viên gồm Sơn Trần Minh Mẫn, Lê Trường Huy, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Nguyễn Thúy Vy và Danh Quốc An bắt đầu nghiên cứu từ cuối năm 2025. Trong quá trình thực hiện, nhóm nhận được sự hỗ trợ chuyên môn từ thầy cô của Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp, Đại học Trà Vinh.

Sơn Trần Minh Mẫn, trưởng nhóm dự án, cho biết công nghệ sấy thăng hoa giúp bảo toàn hương vị đặc trưng của món bún nước lèo Khmer, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản, thuận tiện cho vận chuyển và sử dụng.

Bên cạnh sản phẩm thực phẩm, nhóm còn tích hợp công nghệ số thông qua Bảo tàng Khmer 3D và mã QR trên bao bì. Người tiêu dùng có thể quét mã để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và di sản của đồng bào Khmer.

Quá trình sản xuất được thực hiện trong phòng thí nghiệm của nhà trường, đảm bảo các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nhóm đã hoàn thiện cơ sở sản xuất và đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để chuẩn hóa quy trình, sẵn sàng mở rộng quy mô.

Sản phẩm viên súp bún nước lèo ăn liền được nghiên cứu bằng công nghệ sấy thăng hoa, giữ hương vị đặc trưng của món ăn truyền thống Khmer

Hiện dự án phát triển hai dòng sản phẩm gồm bộ bún nước lèo hoàn chỉnh với bún và viên súp, giá 29.000 đồng/gói; cùng dòng sản phẩm gồm 6 viên súp không kèm bún, giá 120.000 đồng/gói, phù hợp với nhu cầu chế biến linh hoạt của người tiêu dùng.

Cả hai sản phẩm đều có thời hạn sử dụng 9 tháng, sử dụng bao bì nhôm nhằm kéo dài thời gian bảo quản và thuận tiện trong vận chuyển, bảo vệ môi trường.

Viên súp được chế biến từ các nguyên liệu đặc trưng như cá lóc, mắm bò hóc, nấm rơm, huyết, bông súng, bắp chuối, sả, ngải bún, riềng... theo công thức truyền thống của đồng bào Khmer. Sản phẩm không sử dụng chất bảo quản và phẩm màu.

Theo ban tổ chức, dự án được đánh giá cao nhờ tính sáng tạo, khả năng khai thác nguyên liệu bản địa và định hướng gắn phát triển sản phẩm với bảo tồn giá trị văn hóa.

Sản phẩm “Sabay - Viên súp bún nước lèo ăn liền”

Nhóm nghiên cứu cho rằng nhiều món ăn truyền thống của đồng bào Khmer hiện vẫn chủ yếu được lưu truyền bằng kinh nghiệm của các nghệ nhân, chưa được chuẩn hóa quy trình chế biến, trong khi thời gian bảo quản ngắn và khó vận chuyển khiến việc mở rộng thị trường gặp nhiều hạn chế.

Về định hướng phát triển, nhóm đặt mục tiêu xây dựng hệ sinh thái sản phẩm từ các món ăn truyền thống Khmer, kết hợp công nghệ chế biến và chuyển đổi số để đưa di sản ẩm thực đến gần hơn với người tiêu dùng.

Song song đó, dự án đang từng bước phát triển kênh bán hàng trên các nền tảng số như Facebook, TikTok và TikTok Shop; đồng thời thử nghiệm thị trường để tiếp nhận phản hồi, hoàn thiện chất lượng sản phẩm trước khi thương mại hóa ở quy mô lớn.

Theo nhóm thực hiện, viên súp bún nước lèo ăn liền không chỉ là một sản phẩm thực phẩm tiện lợi mà còn là cầu nối đưa văn hóa Khmer đến với cộng đồng, góp phần biến giá trị di sản thành sản phẩm kinh tế, tạo hướng đi mới cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với bảo tồn văn hóa.

Thanh Tú