Đội CyberCh1ck của Học viện Kỹ thuật Mật mã vừa giành Grand Prize - giải thưởng cao nhất tại cuộc thi an ninh mạng quốc tế HackTheOn Sejong 2026, diễn ra ngày 9/7 tại thành phố Sejong (Hàn Quốc). Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam đạt thành tích cao nhất ở sân chơi này.

Đội CyberCh1ck nhận giải vô địch bảng B cuộc thi HackTheon Sejong 2026. Ảnh: NM

HackTheOn Sejong là cuộc thi Capture The Flag (CTF) thường niên do chính quyền thành phố Sejong tổ chức, quy tụ các đội thi đến từ nhiều quốc gia.

Năm nay, vòng loại thu hút 1.779 thí sinh thuộc 548 đội, đại diện cho 216 trường đại học của 47 quốc gia.

Sau vòng loại, ban tổ chức chọn 40 đội vào chung kết, gồm 20 đội bảng Advanced, 10 đội Beginner A dành cho các đội Hàn Quốc và 10 đội Beginner B dành cho các đội quốc tế.

CyberCh1ck gồm bốn sinh viên Khoa An toàn thông tin: Phạm Hoài Nam, Trần Việt Hoàng, Nguyễn Chiến Thắng và Phạm Hữu Khiêm.

Đội thi đấu ở bảng Beginner B và vượt qua nhiều đối thủ quốc tế để giành chức vô địch bảng đấu này, đồng thời được trao Grand Prize - giải thưởng cao nhất của toàn cuộc thi.

Các đội đạt giải tại cuộc thi HackTheon Sejong 2026 tại Hàn Quốc. Ảnh: NM

Theo thông tin từ ban tổ chức, đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam được trao giải cao nhất tại HackTheOn Sejong kể từ khi cuộc thi được tổ chức.

Kết quả này nối tiếp thành tích của Học viện Kỹ thuật Mật mã tại sân chơi quốc tế. Năm 2024, đội KMA.0range giành giải Nhất bảng Beginner.

Đến năm 2025, đội Blue Light Bug tiếp tục đoạt giải Nhất bảng Advanced - bảng đấu có độ khó cao nhất của cuộc thi.

Ngoài CyberCh1ck, Việt Nam còn có nhiều đội vào vòng chung khảo HackTheOn Sejong 2026 đến từ Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (cơ sở TPHCM), Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TPHCM).

Tổng cộng có 7 đội Việt Nam góp mặt ở hai bảng đấu Beginner B và Advanced. Tuy nhiên, CyberCh1ck là đội tuyển Việt Nam duy nhất được trao giải tại cuộc thi năm nay.

Theo ban tổ chức, kết quả của CyberCh1ck phản ánh năng lực chuyên môn của các sinh viên Việt Nam trong lĩnh vực an toàn thông tin, đồng thời mở ra nhiều cơ hội và kỳ vọng cho thế hệ kỹ sư an ninh mạng tương lai.