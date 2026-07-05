Theo NCA và IWF, hầu hết người dân chưa nhận thức được mối nguy hiểm từ các mạng lưới tội phạm ấu dâm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Hai cơ quan này khuyến cáo phụ huynh và người giám hộ nên thiết lập tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư, hoặc chỉ chia sẻ hình ảnh trẻ em trong nhóm "bạn bè thân thiết".

NCA và IWF nhấn mạnh họ không can thiệp vào cách hành xử trực tuyến của phụ huynh, nhưng yêu cầu người lớn phải nhận thức rõ vấn đề. Hướng dẫn mới đề xuất người dùng rà soát lại tài khoản mạng xã hội, xóa các bức ảnh cũ có nguy cơ bị kẻ xấu lợi dụng.

Phụ huynh cũng cần xem xét lại các thỏa thuận đồng ý sử dụng hình ảnh với trường học hoặc câu lạc bộ thể thao, vốn được ký kết trước khi công nghệ AI phát triển.

"Chúng tôi khuyến khích phụ huynh và người chăm sóc thực hiện ngay một vài bước đơn giản", Tim Wright, quản lý cấp cao tại NCA, cho biết.

Ảnh chụp từ video tuyên truyền của NCA và IWF. Ảnh: IWF/Vimeo

Hướng dẫn đưa ra ba hành động cụ thể: kiểm tra cài đặt quyền riêng tư trên mạng xã hội; kiểm soát những ai có thể xem ảnh của trẻ; trao đổi thẳng thắn về việc cấp phép cho cá nhân, tổ chức đăng ảnh trực tuyến.

NCA cho hay, sự tiến bộ của công nghệ đã cung cấp cho tội phạm các công cụ tạo tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em (CSAM) mà không cần tiếp xúc hay dụ dỗ nạn nhân.

"Nhiều phụ huynh không biết rằng bức ảnh bình thường của con mình có thể bị đánh cắp và biến thành CSAM", Lorna Sinclair, quản lý giáo dục phòng chống lạm dụng tình dục trẻ em tại NCA, chia sẻ.

Theo IWF, lượng CSAM tạo bằng AI trên mạng đã tăng 14% trong năm ngoái. Tổ chức này ghi nhận 8.029 hình ảnh và video lạm dụng giả mạo nhưng cực kỳ chân thực trong năm 2025.

IWF hiện điều hành một đường dây nóng báo cáo và đã tiếp nhận nhiều trường hợp thanh thiếu niên dưới 18 tuổi bị tống tiền sau khi ảnh của họ bị AI can thiệp. Dịch vụ báo cáo và gỡ bỏ (Report Remove) chuyên xóa hình ảnh nhạy cảm bị chụp lén của trẻ vị thành niên cũng ghi nhận các vụ việc ảnh tự sướng kín đáo bị biến thành văn hóa phẩm đồi trụy.

Trong một vụ việc do đường dây hỗ trợ trẻ em tiếp nhận, một bé gái 15 tuổi cho biết kẻ lạ mặt đã dùng ảnh khuôn mặt và phòng ngủ trên Instagram của em để tạo ra bức ảnh khỏa thân giả mạo "cực kỳ chân thực".

Các trường học tại Anh cũng đang trở thành mục tiêu. Tội phạm thu thập ảnh học sinh trên trang web, dùng công cụ AI biến thành CSAM rồi đe dọa tống tiền. Nhóm làm việc cảnh báo sớm (EWWG) của Anh, bao gồm NCA và IWF, đã yêu cầu các trường học gỡ bỏ hình ảnh rõ mặt học sinh khỏi trang web và mạng xã hội.

Dan Sexton, Giám đốc công nghệ của IWF, thừa nhận ông "rất không thoải mái" khi yêu cầu phụ huynh ngừng đăng ảnh trẻ em công khai, nhưng đây là lựa chọn duy nhất. "Tôi sẽ cực kỳ cẩn trọng vì không có gì bảo vệ các em cả", ông nói.

Tổ chức từ thiện vì trẻ em (NSPCC) cũng đồng quan điểm, khuyến cáo người dưới 18 tuổi giữ tài khoản mạng xã hội ở chế độ riêng tư.

Bên cạnh đó, NCA và IWF đã phát hành các video hướng dẫn, mô phỏng tình huống phụ huynh chụp ảnh con cái đời thường và nhắc nhở rủi ro khi chia sẻ trực tuyến. Tom Dyson, Trưởng bộ phận tiếp thị của IWF, khẳng định: "Nếu muốn gỡ ảnh của con khỏi một trang web hay mạng xã hội, bạn hoàn toàn có quyền làm điều đó".

(Theo The Guardian)