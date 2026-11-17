ASEAN ESG Challenge 2026 là cuộc thi về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) cấp khu vực đầu tiên dành cho sinh viên do Diễn đàn Thị trường Vốn ASEAN (ASEAN Capital Markets Forum - ACMF) tổ chức, với sự đồng hành của Viện Kế toán Công chứng Anh và Xứ Wales (ICAEW). Bên cạnh ngôi vô địch của đội tuyển Việt Nam, các đội Malaysia và Singapore đồng giải nhì; các đội Campuchia, Philippines và Thái Lan đồng giải ba.

Đội tuyển sinh viên Việt Nam giành ngôi vô địch cuộc thi ASEAN ESG Challenge 2026 được tổ chức tại Manila (Philippines)

Từ sáng kiến của Việt Nam đến sân chơi ESG cấp khu vực ASEAN

ASEAN ESG Challenge 2026 đánh dấu bước phát triển quan trọng của sáng kiến nâng cao hiểu biết và năng lực về ESG cho thế hệ trẻ, khởi nguồn từ Việt Nam. Trong bốn năm qua, cuộc thi Viet Nam ESG Challenge do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp cùng ICAEW tổ chức đã từng bước trở thành một sân chơi học thuật thiết thực, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức về tài chính bền vững, các tiêu chuẩn ESG, các nguyên tắc quản trị công ty của Việt Nam, OECD và xu hướng phát triển của thị trường vốn xanh.

Ông Vũ Chí Dũng, Trưởng Ban Pháp chế và Đối ngoại UBCKNN phát biểu khai mạc cuộc thi ASEAN ESG Challenge - sáng kiến được khởi xướng từ Việt Nam

Từ những kết quả và kinh nghiệm triển khai tại Việt Nam, sáng kiến đã được phát triển lên quy mô khu vực thông qua ACMF. Năm 2026, ASEAN ESG Challenge lần đầu được tổ chức thông qua Nhóm công tác về Nâng cao hiểu biết tài chính và Phát triển năng lực (Financial Literacy and Capacity Building Working Group) do UBCKNN Việt Nam và Cơ quan Quản lý Chứng khoán và Giao dịch Campuchia (SERC) đồng chủ trì, ICAEW đảm nhiệm vai trò Ban Thư ký cuộc thi, phối hợp cùng Viện Tài chính Bền vững châu Á (SFIA) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

6 đội tuyển quốc gia tại Lễ trao giải cuộc thi ASEAN ESG Challenge 2026

Vòng chung kết quy tụ 6 đội tuyển sinh viên xuất sắc đại diện cho Campuchia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam, được tổ chức tại Manila dưới sự đăng cai của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Philippines, cơ quan giữ vai trò Chủ tịch ACMF năm 2026.

Cuộc thi đóng góp vào các nỗ lực chung của ASEAN trong nâng cao hiểu biết về tài chính bền vững và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường vốn khu vực.

Đội tuyển Việt Nam tham dự ASEAN ESG Challenge 2026 gồm 5 sinh viên xuất sắc được tuyển chọn từ các thí sinh nổi bật tại vòng chung kết Viet Nam ESG Challenge 2026. Các thành viên đội tuyển Việt Nam gồm: Nguyễn Châu Tuyết Anh - Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM; Phan Nữ Thái Châu - Trường Đại học Greenwich Việt Nam, Đà Nẵng; Nguyễn Đình Minh Nhật - Trường Đại học VinUni, Hà Nội; Lê Phương Thảo - Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội và Nguyễn Mỹ Linh - Trường Đại học Ngoại thương, Phân hiệu tại TP.HCM.

Chung tay phát triển thế hệ nhân lực cho nền kinh tế bền vững ASEAN

Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam, đồng Chủ tịch Nhóm công tác về Nâng cao hiểu biết tài chính và Phát triển năng lực của ACMF, chia sẻ: “Tương lai của thị trường vốn ASEAN không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của các thể chế mà còn được quyết định bởi khát vọng và năng lực của thế hệ tiếp nối. Thông qua việc trang bị cho người trẻ kiến thức về các nguyên tắc ESG và tài chính bền vững, chúng ta có thể truyền cảm hứng để các em trở thành những nhà đầu tư có tầm nhìn, những nhà lãnh đạo có trách nhiệm và những nhân tố tạo ra thay đổi tích cực, góp phần xây dựng một ASEAN bao trùm, có khả năng chống chịu và phát triển bền vững hơn”.

Lãnh đạo ACMF cùng các Giám khảo cuộc thi chụp hình lưu niệm tại Lễ trao giải

Bà Azlina Bulmer, Giám đốc Quốc tế của ICAEW, cho biết: “Thị trường vốn ASEAN sẽ cần một thế hệ chuyên gia có khả năng am hiểu và vận dụng các khuôn khổ phát triển bền vững một cách thành thạo như khi phân tích báo cáo tài chính. Sự tham gia sâu rộng của ICAEW trong cuộc thi thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi đối với khu vực cũng như vai trò của nghề nghiệp kế toán trong việc phục vụ lợi ích công chúng. Chúng tôi trân trọng sự hợp tác của ACMF, SFIA và ADB, cùng sự đồng hành của các cơ quan quản lý thị trường vốn sáu quốc gia trong việc đề cử các đội tuyển và tham gia hội đồng giám khảo”.

Azlina Bulmer, Giám đốc phụ trách các thị trường quốc tế của ICAEW phát biểu tại sự kiện

Kết quả của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN ESG Challenge 2026 là niềm tự hào của các sinh viên, các trường đại học và những đơn vị đã đồng hành cùng cuộc thi. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho giá trị của sự hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức nghề nghiệp quốc tế, các tổ chức chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp trong việc phát triển nguồn nhân lực trẻ có kiến thức, kỹ năng và tư duy toàn cầu về ESG và tài chính bền vững.

UBCKNN và ICAEW sẽ tiếp tục phối hợp triển khai cuộc thi Viet Nam ESG Challenge 2027, dự kiến khởi động trong quý II/2027. Vòng thi khu vực ASEAN ESG Challenge 2027 dự kiến được tổ chức tại Singapore.

(Nguồn: ICAEW)