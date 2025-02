Nhân chuyến thăm Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, ngày 26/2, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon có buổi giao lưu cùng sinh viên Trường ĐH Ngoại thương.

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết giáo dục luôn là một trong những trọng tâm hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Hiện nay, có khoảng 1.700 học sinh, sinh viên Việt Nam đến học tập tại quốc gia này. Trong đó, nhiều sinh viên đến học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ cao, kể cả khoa học vũ trụ.

“Chúng tôi có 8 đại học nằm trong top 2% các trường đại học có chất lượng cao nhất trên thế giới. Những lĩnh vực chúng tôi đang phát triển là STEM, kinh tế, y học, AI, Chatbot… Đây cũng là những lĩnh vực Việt Nam đang rất quan tâm. Các công nghệ này sẽ giúp thay đổi bộ mặt kinh tế của hai nước”, Thủ tướng New Zealand nói.

Ông hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục có nhiều sinh viên Việt Nam đến New Zealand học tập, nghiên cứu. Theo ông, những sinh viên này sẽ trở thành “cây cầu hữu nghị” giúp kết nối hai quốc gia.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon.

Giải đáp một số vấn đề sinh viên quan tâm, Thủ tướng Christopher Luxon cho biết hiện nay New Zealand có loạt chương trình học bổng dành cho người học.

“Chúng tôi nghĩ sinh viên Việt Nam có thể đóng góp cho môi trường giáo dục học thuật New Zealand nên đang mở rộng, tăng lên 56% số lượng học bổng cho sinh viên Việt Nam. Với 3 chương trình học bổng chính phủ ở bậc trung học, đại học, bậc sau đại học, New Zealand hiện hỗ trợ toàn diện cho học sinh, sinh viên Việt Nam ở tất cả các bậc học”, ông nói.

Thủ tướng New Zealand chụp ảnh cùng sinh viên.

Chia sẻ thêm, bà Amanda Malu, Giám đốc điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand cho hay khi các nước như Australia hay Canada có chính sách siết chặt điều kiện về visa, đây là cơ hội để học sinh, sinh viên Việt Nam cân nhắc đến New Zealand.

“Hiện nay thời gian xét visa của New Zealand tương đối nhanh so với các nước và tỷ lệ chấp thuận visa cho học sinh Việt Nam cũng khá cao”, bà Amanda Malu nói.

Theo thống kê của Cơ quan Di trú New Zealand, trong 1 năm - từ 1/10/2023 đến 1/10/2024, tỷ lệ chấp nhận visa du học của học sinh, sinh viên Việt Nam là 84%, cao hơn mức trung bình chung của thế giới là 75%. Thời gian xử lý hồ sơ visa du học thường kéo dài 4,8 tuần đối với bậc trung học; 5,6 tuần với bậc đại học.

Bà Amanda Malu cũng cho biết, hiện nay Chính phủ New Zealand cho phép sinh viên quốc tế có thể ở lại đất nước này làm việc tối đa 3 năm sau khi tốt nghiệp. “Chúng tôi mong muốn các bạn đến New Zealand bằng hành trình học tập nhưng sau khi tốt nghiệp có thể ở lại tích lũy kinh nghiệm làm việc”, Giám đốc điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand nói.

Lần đầu tiên New Zealand cấp học bổng chính phủ ở bậc đại học cho người Việt Năm 2025 là lần đầu tiên New Zealand cấp học bổng chính phủ cho học sinh Việt Nam khi nhập học tại một trong 8 trường đại học công lập ở quốc gia này.