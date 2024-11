Cơ quan Giáo dục New Zealand vừa công bố Học bổng Chính phủ New Zealand bậc đại học dành cho học sinh Việt Nam, áp dụng với kỳ nhập học tháng 2/2026.

New Zealand sẽ cấp 14 suất học bổng, trị giá 15.000NZD/suất khi ứng viên nhập học tại một trong 8 trường đại học công lập New Zealand, gồm: Đại học Auckland, Đại học Công nghệ Auckland, Đại học Massey, Đại học Waikato, Đại học Victoria Wellington, Đại học Canterbury, Đại học Lincoln và Đại học Otago. Chương trình dự kiến sẽ mở đơn ứng tuyển vào tháng 5/2025.

Bên cạnh chương trình học bổng chính phủ, các trường đại học New Zealand hiện nay cũng cấp khá nhiều học bổng dành cho người học Việt Nam, với giá trị học bổng từ 5.000 - 35.000 NZD.

Giáo dục đại học của New Zealand được đánh giá cao trên các bảng xếp hạng (Ảnh: ENZ)

New Zealand có 8 trường đại học công lập đều thuộc top 2% các trường đại học tốt nhất toàn cầu theo bảng xếp hạng QS World University Rankings 2025. Trong đó, 50% các trường đại học New Zealand đạt chứng nhận “ba vương miện” về kiểm định quốc tế: AACSB, EQUIS, AMBA. Đa số chương trình cử nhân tại New Zealand kéo dài 3 năm, trừ một số ngành như kỹ sư, y dược...

Hiện tại, học sinh trung học và sinh viên đại học có thể làm thêm tối đa 20 giờ/tuần trong thời gian học, làm toàn thời gian trong kỳ nghỉ nếu có sự đồng ý của phụ huynh và nhà trường. Trong khi đó, học viên cao học sẽ không bị giới hạn thời gian làm thêm trong quá trình học tập. Hiện du học sinh có thể ở lại đất nước này làm việc tối đa 3 năm sau khi tốt nghiệp.