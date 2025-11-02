Highlights Jannik Sinner 2-0 Alexander Zverev:

Trận bán kết giữa Jannik Sinner và Alexander Zverev đã diễn ra với thế trận một chiều hoàn toàn nghiêng về tay vợt người Italia.

Ngay từ game đầu tiên, Sinner đã thể hiện sự vượt trội về cả thể lực lẫn bản lĩnh thi đấu khi giành break sớm, qua đó tạo lợi thế tâm lý cực lớn.

Với những cú giao bóng uy lực và khả năng điều bóng chuẩn xác, Sinner tiếp tục áp đảo, giành thêm hai break nữa để khép lại set 1 chóng vánh với tỷ số 6-0.

Jannik Sinner vào chung kết Paris Masters gặp Felix Auger-Aliassime - Ảnh: US Open

Bước sang set 2, Zverev cố gắng vùng lên nhưng hoàn toàn bất lực trước phong độ quá đỗi ấn tượng của đối thủ.

Sinner di chuyển linh hoạt, xử lý tinh tế và liên tục dồn ép tay vợt người Đức bằng những pha tấn công đầy uy lực. Kết quả, Zverev tiếp tục để mất ba game cầm giao bóng và gác vợt với tỷ số 1-6.

Chung cuộc, Jannik Sinner giành chiến thắng 2-0 (6-0, 6-1) chỉ sau 1 giờ 2 phút thi đấu, qua đó tiến vào chung kết Paris Masters gặp Felix Auger-Aliassime.

Với phong độ hiện tại, tay vợt người Italia đang tràn đầy cơ hội chạm tay vào chức vô địch danh giá đầu tiên tại giải Masters 1000 trên đất Pháp.