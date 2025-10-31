Highlights Jannik Sinner 2-0 Francisco Cerundolo:

Bước vào trận đấu vòng 3 Paris Masters, Francisco Cerundolo bị đánh giá thấp hơn so với tay vợt số 2 thế giới Jannik Sinner. Thế nhưng, đại diện Argentina nhập cuộc đầy tự tin, sẵn sàng chơi sòng phẳng với hạt giống số 2.

Từ game 4 đến game 7 của set đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến liên tiếp 4 break-point chia đều cho cả hai tay vợt, cho thấy sự giằng co quyết liệt.

Khi tỷ số đang cân bằng và set 1 tưởng chừng phải bước vào loạt tie-break, Sinner đã chứng tỏ bản lĩnh của một tay vợt lớn. Anh tận dụng cơ hội quý giá ở game 12 để giành break-point quyết định, khép lại set đấu với tỷ số 7-5.

Jannik Sinner vẫn băng băng trên con đường chinh phục Paris Masters 2025 - Ảnh: PM

Bước sang set 2, thế trận hoàn toàn đổi chiều. Sinner chơi tự tin và áp đảo, không cho Cerundolo bất kỳ cơ hội nào.

Với những cú đánh uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt, tay vợt người Italia giành liền 2 break-point, nhanh chóng kết thúc set 6-1.

Chung cuộc, Sinner thắng 2-0 (7-5, 6-1) và chính thức ghi tên mình vào tứ kết Paris Masters 2025, nơi anh sẽ chạm trán hạt giống số 5 Ben Shelton.