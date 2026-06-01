Sir Alex lên tiếng công kích lối đá phòng ngự có phần tiêu cực của Arsenal, khi đội bóng thành London để thua Paris Saint-Germain trên chấm luân lưu.

Cựu chiến lược gia Quỷ đỏ, người từng có hơn một thập kỷ đối đầu đầy duyên nợ với Arsenal cảm thấy không hài lòng với cách tiếp cận quá thiên về phòng thủ của đoàn quân Mikel Arteta.

Sir Alex cho rằng, chỉ có PSG là chơi bóng trong trận chung kết Champions League - Ảnh: SunSport

Thống kê cho thấy, Arsenal chỉ kiểm soát bóng 24,7% – tỷ lệ thấp nhất trong lịch sử các trận chung kết Champions League kể từ khi dữ liệu được ghi nhận.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của Kai Havertz cũng là cú sút trúng đích duy nhất của đại diện nước Anh trong suốt 120 phút chính thức.

Đang trong quá trình hồi phục sau khi gặp vấn đề sức khỏe, Sir Alex vẫn gửi lời chúc mừng tới Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi, vì thành công của đội bóng nước Pháp.

Tờ L'Équipe tiết lộ, ngài Ferguson đã gọi Arsenal là đội bóng “nhàm chán”.

Tuy nhiên, nguồn tin từ Qatar Sports Investments khẳng định, chiến lược gia Scotland không sử dụng từ ngữ đó. Ông dành lời khen cho PSG với nhận xét: "Các anh mới là đội chơi bóng thực thụ."

Tiền vệ João Neves cũng đồng tình quan điểm trên khi cho rằng, PSG là đội duy nhất chủ động triển khai lối chơi.

Ngôi sao Bồ Đào Nha nói: "Chúng tôi xứng đáng với danh hiệu vô địch. Tôi chỉ thấy có một đội bóng thực sự trên sân. PSG tạo ra cơ hội, kiểm soát bóng phần lớn thời gian và chơi hay hơn."

Xuyên suốt 120 phút thi đấu, Arsenal chỉ tung ra 7 cú dứt điểm, trong đó có tới 5 lần bị các hậu vệ PSG chặn lại. Thông số phản ánh thế trận lép vế của đội bóng Bắc London trong trận chung kết đáng thất vọng.