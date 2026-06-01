Pháo thủ vừa thua PSG trên chấm luân lưu ở chung kết Champions League. Sau trận, lối chơi phòng ngự tiêu cực của HLV Mikel Arteta vấp phải không ít lời chỉ trích.

Arsenal đã chấm dứt cơn khát kéo dài 22 năm để đăng quang Premier League, nhưng họ vẫn lỡ hẹn danh hiệu cao quý nhất châu Âu cấp CLB.

Trent Alexander-Arnold sẽ là sự bổ sung chất lượng cho Arsenal

Giờ đây, sự chú ý hướng đến việc đội bóng thành London cần bổ sung thêm nhân tố sáng tạo nào để trở nên mạnh mẽ hơn mùa giải tới.

Theo cựu danh thủ Teddy Sheringham, Trent Alexander-Arnold có thể là lời giải. Ông nhận định trên Boyle Sports:

"Liệu chúng ta có thể chứng kiến Trent Alexander-Arnold trở lại Premier League? Fan Liverpool chắc sẽ không muốn cậu ấy quay về Anfield.

Tuy nhiên, Arsenal sẽ tạo ra môi trường phù hợp. Nếu Trent được chơi trong hệ thống phòng ngự tổ chức chặt chẽ, có cấu trúc rõ ràng và vận hành thống nhất, cậu ta có thể phát huy hết điểm mạnh."

Mùa bóng vừa qua, hai lựa chọn chính bên hành lang phải Pháo thủ là Ben White và Jurrien Timber. Dẫu vậy, bộ đôi trên liên tục gặp rắc rối với chấn thương.

Trent Alexander-Arnold sẽ trở thành phương án bổ sung lý tưởng, giúp Arsenal giải quyết bài toán sáng tạo ở biên, nhờ khả năng chuyền bóng thượng thừa.

Kể từ ngày chuyển đến Real Madrid, Alexander-Arnold chưa để lại nhiều dấu ấn. Mùa 2025/26, hậu vệ người Anh chỉ ra sân 21 trận tại La Liga, thi đấu hơn 1.100 phút và đóng góp 4 đường kiến tạo.