Duyên Havertz là không đủ

Arsenal, đội bóng chưa từng đăng quang Champions League, bước vào trận chung kết gặp PSG trên sân Puskas Arena với hai nhà vô địch châu Âu trong đội hình.

Một người là Kepa Arrizabalaga, thủ môn dự bị của Chelsea khi đội bóng thành London hạ Man City trong trận chung kết thời đại dịch tại Porto 2021 (anh còn thắng mùa 2023/24 với Real Madrid). Trận đấu năm ấy được định đoạt bởi Kai Havertz, nhà vô địch Champions League thứ hai trong màu áo Arsenal.

Havertz ở rất gần khoảnh khắc người hùng tại Puskas Arena. Ảnh: PL

“Đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên”, Havertz từng chia sẻ trước ngày đến Budapest, nơi anh lại để lại dấu ấn.

Kai Havertz một lần nữa ghi bàn, chứng minh rằng dù khó có thể xếp vào một vai trò cụ thể vì sự đa năng trên sân, anh vẫn là mẫu cầu thủ sinh ra cho những trận cầu lớn. Sinh ra cho những khoảnh khắc lớn.

Mới trong tháng này, chính Havertz xuất hiện đúng lúc sau một quả phạt góc để ghi bàn vào lưới Burnley, pha lập công góp phần giúp Arsenal giành Premier League sau 22 năm chờ đợi.

Vai trò của Havertz luôn là chủ đề tranh luận. Mikel Arteta từng cố gắng sử dụng anh ở tuyến giữa, nhưng Kai luôn phát huy tốt nhất khi chơi gần khung thành đối phương hơn, trong vị trí không rõ ràng giữa “số 9 ảo” và hai cánh.

Havertz không phải một tay săn bàn thực thụ, nhưng luôn biết cách đóng góp. Anh cũng không phải một chân chuyền điển hình, nhưng số lượng kiến tạo lại rất ấn tượng.

Arteta mô tả học trò của mình: “Khiêm tốn, kiên nhẫn và có tình yêu mãnh liệt với bóng đá”.

Havertz là một trong những cầu thủ được Arteta tin tưởng nhất. Khi lựa chọn đội hình xuất phát cho trận chung kết, chiến lược gia người Tây Ban Nha không hề do dự.

Mosquera phạm lỗi với Kvaratskhelia. Ảnh: ESPN

Trong 15 tháng qua, Havertz trải qua hai chấn thương nặng phải phẫu thuật. Quá trình trở lại của anh cũng liên tục bị gián đoạn bởi các vấn đề cơ bắp. Thế nhưng ở trận chung kết, Arteta vẫn khai thác anh đến tận cùng.

Đáp lại niềm tin ấy, Havertz ghi bàn mở tỷ số và gần như định hình thế trận. Anh suýt có bàn thắng thứ hai trước giờ nghỉ, tích cực hỗ trợ phòng ngự và kéo dài sự hiện diện trên sân đến hết 90 phút chính thức.

Khi ấy, anh đã bị chuột rút, đôi tất gần như tụt xuống mắt cá và cơ thể ngập tràn axit lactic. Chỉ đến lúc đó Arteta mới quyết định thay anh bằng Eberechi Eze.

Gục ngã trước thiên đường

Havertz đã ở rất gần việc trở thành người hùng Champions League thêm một lần nữa. Nhưng rồi khoảng cách 11 mét thay đổi tất cả.

Ousmane Dembele đánh lừa David Raya trên chấm phạt đền, gỡ hòa cho PSG. Tình huống ấy bắt nguồn từ một pha bùng nổ của Khvicha Kvaratskhelia, nghệ sĩ rê bóng người Georgia mà CLB Paris mua về từ Napoli. Dù chơi hay hay dở, “Kvaradona” luôn tạo ra điều gì đó khác biệt.

Eze và Gabriel cùng đá ra ngoài ở chấm luân lưu. Ảnh: Opta

Người cảm nhận rõ nhất điều đó là Cristhian Mosquera, được Arteta kéo ra đá hậu vệ phải. HLV trưởng Arsenal thích sử dụng những cầu thủ giàu thể lực ở hai cánh, đi kèm rủi ro khi họ phải đối mặt với các tình huống xử lý trong không gian hẹp.

Mosquera bị đánh bại bởi một pha phối hợp bật nhả trước khi phạm lỗi với Kvaratskhelia, dẫn đến quả phạt đền đưa trận đấu trở về thế cân bằng.

Tuy nhiên, những nhân vật quyết định trận chung kết lại không nằm trong đội hình xuất phát.

Trước giờ bóng lăn, một trợ lý của Arteta đã tập hợp các cầu thủ dự bị lại và truyền cho họ một bài diễn thuyết đầy cảm hứng. Ông biết nhiều người trong số họ sẽ có thời khắc của riêng mình.

Trong bóng đá hiện đại, nơi các cầu thủ phải hoạt động với cường độ khủng khiếp, 90 phút dài hơn rất nhiều so với những đêm châu Âu huyền thoại trong quá khứ.

Vì thế, phần cuối của trận chung kết thuộc về những người bước ra từ băng ghế dự bị.

Arteta, từng nhiều lần đau đầu vì chiều sâu đội hình hạn chế, đã xoay tua rất hiệu quả. Arsenal bước vào hiệp phụ khi có tới 6 cầu thủ còn nguyên thể lực. Ông thay tiền vệ trụ, hậu vệ phải và gần như toàn bộ hàng công.

Trong khi đó, Luis Enrique thận trọng hơn. Sự chắc chắn của Arsenal khiến Kvaratskhelia, Dembele, Fabian Ruiz, Marquinhos và Vitinha đều phải rời sân.

Vinh quang lại từ chối Arsenal. Ảnh: F.R

Ngay cả Nuno Mendes, nổi tiếng với tốc độ vượt trội, cũng để Madueke vượt qua trong tình huống dẫn đến pha bóng mà Arsenal đòi phạt đền. Đó là hệ quả rõ ràng của sự mệt mỏi.

Trận chung kết bước vào loạt luân lưu. Matvei Safonov thậm chí không cần thực hiện pha cứu thua nào nhưng PSG chiến thắng. Gabriel sút vọt xà. Eberechi Eze cũng sút hỏng.

Đó là kết thúc cay đắng với Eze, người từng trải qua 5 năm trong học viện Arsenal và khóc suốt một tuần khi bị CLB thanh lý năm 13 tuổi.

Mùa hè năm ngoái, anh trở lại Bắc London sau khi từ chối Tottenham, đại kình địch của Arsenal. Anh trở về với tư cách nhà vô địch FA Cup cùng Crystal Palace và là một trong những tài năng xuất sắc nhất nước Anh.

Nhưng khi đứng trước ngưỡng cửa vinh quang, Eze và Arsenal lại chịu cú đóng sầm cửa nghiệt ngã.