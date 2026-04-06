Dù đã sớm có vé vào tứ kết VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026, SLNA vẫn phô diễn sức mạnh vượt trội. Ở lượt trận cuối bảng A, đội bóng xứ Nghệ dễ dàng đánh bại chủ nhà TPHCM 6 bàn không gỡ. Với trận đại thắng này, SLNA là đội bóng duy nhất toàn thắng ở vòng bảng, ẵm trọn 9 điểm tuyệt đối.

SLNA thắng cả 3 trận vòng bảng

Sự chú ý tập trung vào cuộc so giày giữa Tây Ninh và Ninh Bình, bởi trước lượt cuối, 2 đội đều có 3 điểm. Ninh Bình nhỉnh hơn hiệu số nên chỉ cần hoà là giành vé vào tứ kết. Cũng bởi tính chất quan trọng này, 2 đội đã cống hiến màn rượt đuổi nghẹt thở, kịch tính đến phút chót.

Tây Ninh nhập cuộc tốt và sớm có bàn dẫn trước ở phút 16, sau khi Hữu Quang ghi bàn từ chấm 11m. Đến phút bù giờ hiệp 1, đội bóng này nhân đôi cách biệt với pha lập công của Anh Hào.

Kịch tính trận đấu đẩy lên cao khi Ninh Bình có bàn gỡ 1-2 ở phút 53 do công Tấn Tài. Đặc biệt, 2 phút sau bàn gỡ của Ninh Bình, Tây Ninh chỉ còn chơi 10 người do Tuấn Anh nhận thẻ vàng thứ 2. Tận dụng điều này, Ninh Bình gia tăng sức ép và có bàn gỡ 2-2 với pha lập công của Minh Huy ở phút 66.

Quảng Nam (áo xanh) được "tặng quà" khi trở thành đội xếp hạng ba thứ 2 giành vé tứ kết

Lợi thế đủ đường nhưng Ninh Bình lại để "rơi vàng": phút 69, sau tình huống đá phạt, Ngọc Quang lập công, ấn định chiến thắng cho Tây Ninh. Với 3 điểm quý giá này, Tây Ninh trở thành đội thứ 2 bảng A có vé tứ kết, trong khi Quảng Nam được "tặng quà" khi trở thành đội bóng xếp hạng 3 thứ 2 sau B.TPHCM có thành tích tốt nhất (5 điểm).