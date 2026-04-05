Lượt trận chiều 5/4 của bảng B và C, VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026 đã xác định thêm được 4 cái tên nối gót Hà Nội và SLNA vào tứ kết: PVF, Thể Công Viettel, SHB.Đà Nẵng và B.TPHCM.

Cụ thể ở bảng B, PVF đè bẹp Cần Thơ 9-0, qua đó có 5 điểm và giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng, nhờ hơn Thể Công Viettel ở chỉ số phụ. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, Thể Công Viettel bị Quảng Nam cầm hoà 0-0, nên chấp nhận xếp nhì bảng.

Thể Công Viettel có vé tứ kết, còn Quảng Nam (áo xanh) thấp thỏm chờ đến lượt đấu cuối của bảng A mới xác định được tương lai

Đối với Quảng Nam, họ cũng có 5 điểm như PVF và Thể Công Viettel nhưng có chỉ số phụ thấp hơn, vì vậy ngậm ngùi xếp thứ 3 bảng B và phải chờ đến lượt đấu cuối của bảng A (diễn ra chiều 6/4) mới xác định, có trở thành đội bóng thứ 2 xếp hạng 3 giành vé vào tứ kết hay không.

Bảng C chứng kiến 3 đội bóng giành vé tứ kết gồm Hà Nội, SHB.Đà Nẵng và B.TPHCM. Nếu Hà Nội sớm có vé tứ kết chỉ sau 2 lượt trận đấu, SHB.Đà Nẵng giành ngôi nhì bảng nhờ việc đánh bại đội bóng Thủ đô 2-1 ở lượt trận chiều 5/4.

Hà Nội thua SHB.Đà Nẵng và... dắt tay nhau vào tứ kết

Trong khi đó, tấm vé của B.TPHCM có được vô cùng kịch tính. Đại diện chủ nhà có màn rượt đuổi kịch tính với Đắc Lắk, khi 2 đội cầm hoà 2-2 đến tận phút 89. Trong khoảnh khắc quyết định, B.TPHCM có bàn thắng quý như vàng của Hoàng Huy, qua đó trở thành đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất (6 điểm/3 trận), chắc chắn có vé dự tứ kết.