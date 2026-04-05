Lượt trận chiều 5/4 của bảng B và C, VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026 đã xác định thêm được 4 cái tên nối gót Hà Nội và SLNA vào tứ kết: PVF, Thể Công Viettel, SHB.Đà Nẵng và B.TPHCM.
Cụ thể ở bảng B, PVF đè bẹp Cần Thơ 9-0, qua đó có 5 điểm và giành vé vào tứ kết với ngôi đầu bảng, nhờ hơn Thể Công Viettel ở chỉ số phụ. Bởi lẽ, ở trận đấu cùng giờ, Thể Công Viettel bị Quảng Nam cầm hoà 0-0, nên chấp nhận xếp nhì bảng.
Đối với Quảng Nam, họ cũng có 5 điểm như PVF và Thể Công Viettel nhưng có chỉ số phụ thấp hơn, vì vậy ngậm ngùi xếp thứ 3 bảng B và phải chờ đến lượt đấu cuối của bảng A (diễn ra chiều 6/4) mới xác định, có trở thành đội bóng thứ 2 xếp hạng 3 giành vé vào tứ kết hay không.
Bảng C chứng kiến 3 đội bóng giành vé tứ kết gồm Hà Nội, SHB.Đà Nẵng và B.TPHCM. Nếu Hà Nội sớm có vé tứ kết chỉ sau 2 lượt trận đấu, SHB.Đà Nẵng giành ngôi nhì bảng nhờ việc đánh bại đội bóng Thủ đô 2-1 ở lượt trận chiều 5/4.
Trong khi đó, tấm vé của B.TPHCM có được vô cùng kịch tính. Đại diện chủ nhà có màn rượt đuổi kịch tính với Đắc Lắk, khi 2 đội cầm hoà 2-2 đến tận phút 89. Trong khoảnh khắc quyết định, B.TPHCM có bàn thắng quý như vàng của Hoàng Huy, qua đó trở thành đội xếp hạng 3 có thành tích tốt nhất (6 điểm/3 trận), chắc chắn có vé dự tứ kết.