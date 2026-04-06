Ngay từ những phút đầu, tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội trước Myanmar khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép. Phút 12, Nhan Gia Hưng dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền của Thái Huy, mở tỷ số 1-0.
Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhanh chóng gia tăng cách biệt. Đa Hải lập cú đúp với hai pha dứt điểm cận thành ở các phút đầu hiệp và phút 22, đưa Việt Nam dẫn 3-0. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội áo đỏ khi họ liên tục dồn ép đối thủ.
Phút 28, tân binh Nguyễn Thạc Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Ở chiều ngược lại, Myanmar nỗ lực đáp trả nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Việt Nam, trong khi thủ môn Văn Tú chơi ổn định.
Chiến thắng này giúp tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi và tạm dẫn đầu bảng A, khi chủ nhà Thái Lan ra sân muộn ở lượt trận khai màn.
Ghi bàn: Gia Hưng (12'), Đa Hải (21', 22'), Thạc Hiếu (27')
Đội hình xuất phát
Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng
Myanmar: Nyi Nyi Thant, Thyne Phwet Aung, Min Khant Thu, Htut Wai Tun, Htun Htun Win
40'
Hiệp hai kết thúc với chiến thắng dễ dàng 4-0 dành cho ĐT Việt Nam. Vào ngày mai (7/4), thầy trò HLV Diego Giustozzi sẽ chạm trán đội bóng bị đánh giá yếu nhất bảng A là Timor Leste.
38'
Đa Hải dứt điểm đưa bóng đúng vị trí của thủ môn bên phía Myanmar.
36'
Mạnh Dũng có cơ hội đối mặt với thủ môn Myanmar nhưng đội trưởng ĐT Việt Nam không thắng được đối thủ.
33'
Các cầu thủ Myanmar vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng danh dự khi các cầu thủ ĐT Việt Nam dễ dàng hóa giải các cơ hội. Ngay cả cơ hội ngon ăn trước cửa khung thành mà Htun Htun Win cũng đá ra ngoài.
27'
Tuyệt phẩm nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Việt Nam
Cầu thủ trẻ Thạc Hiếu đi bóng vượt qua hai cầu thủ của Myanmar bên cánh phải, trước khi làm chao đảo hàng thủ đối phương rồi dứt điểm nâng tỷ số lên 4-0 cho ĐT Việt Nam.
27'
Thủ môn Văn Tú bị cầu thủ Myanmar dứt điểm đưa bóng trúng vào mặt. May cho ĐT Việt Nam khi trái bóng đi không quá căng.
25'
Bị dẫn trước với cách biệt 3 bàn, Myanmar bắt đầu chơi power-play để tìm kiếm cơ hội về phía khung thành của Phạm Văn Tú.
22'
Đa Hải lập cú đúp trong 2 phút
Ngọc Ánh dứt điểm bị thủ môn Nyi Nyi Thant cản phá, ngay lập tức Đa Hải ập vào đá bồi nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng áo đỏ.
21'11'
Ngay sau khi giao bóng, ĐT Việt Nam tổ chức tấn công và Minh Quang kiến tạo để Đa Hải dứt điểm hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-0.
21'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
20'
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.
19'
Nhan Gia Hưng chơi lăn xả để ngăn chặn cú dứt điểm căng của cầu thủ Myanmar.
16'
ĐT Việt Nam chủ động giảm sức ép trong những phút vừa qua, vì vậy mà các cầu thủ Myanmar có cơ hội để lên bóng nhiều hơn.
16'
Thịnh Phát chơi đồng đội nhưng đáng tiếc là đường chuyền hơi mạnh nên Công Đại dứt điểm không trúng bóng trong pha đối mặt với thủ môn đối phương.
12'
Sau rất nhiều sức ép, ĐT Việt Nam cũng có được bàn thắng mở tỷ số. Thái Huy đi bóng nỗ lực bên cánh phải rồi căng ngang để Nhan Gia Hưng thoải mái sút tung lưới Myanmar.
11'
Thái Huy có liên tiếp hai pha dứt điểm chỉ trong vòng 30 giây nhưng đều bị thủ môn Myanmar cản phá bằng những đầu ngón tay.
9'
Thủ môn Phạm Văn Tú vất vả cản phá cú dứt điểm từ góc hẹp của cầu thủ Myanmar.
7'
Chớp cơ hội khi thủ môn Myanmar bỏ khung thành lên giữa sân, Công Đại dứt điểm từ sát đường biên dọc đưa bóng đi không trúng đích.
06'
Cầu thủ Myanmar bị choáng nằm sân, anh rời sân bằng cáng sau khi lĩnh trọn trái bóng vào mặt từ cú sút rất căng của Thịnh Phát.
04'
Đến lượt đội trưởng Mạnh Dũng chớp cơ hội dứt điểm căng về góc gần nhưng bị cột dọc từ chối bàn thắng mở tỷ số.
02'
Đến lượt Đa Hải cảnh báo khung thành của Myanmar nhưng cũng chưa thành công.
01'
Pha dứt điểm đầu tiên thuộc về ĐT Việt Nam, với cú sút của Từ Minh Quang không thắng được thủ môn Myanmar.
17h31
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu, Myanmar là đội giao bóng trước.
17h25
Tổ trọng tài dãn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam ra sân với trang phục màu đỏ truyền thống, trong khi Myanmar mặc trang phục màu trắng.
17h15
Trận ra quân gặp Myanmar lúc 17h30 ngày 6/4 tại Giải futsal Đông Nam Á 2026 mang ý nghĩa quan trọng với tuyển futsal Việt Nam trong hành trình chinh phục ngôi vô địch. Đây không chỉ là bước khởi đầu mà còn là màn kiểm chứng cho sự chuẩn bị của thầy trò HLV Diego Giustozzi.
Ở bảng đấu có tính cạnh tranh cao, một chiến thắng sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi trước cuộc đối đầu then chốt với Thái Lan. Tuyển Việt Nam đang sở hữu lực lượng ổn định, lối chơi ngày càng hoàn thiện sau quá trình tập huấn. Khả năng pressing tầm cao, chuyển trạng thái nhanh cùng sự hiệu quả trong vai trò pivo là điểm mạnh đáng chú ý.
Những trụ cột như Hồ Văn Ý, Đức Hòa hay Châu Đoàn Phát tiếp tục là chỗ dựa về kinh nghiệm. Trong khi đó, Myanmar tiến bộ với lối chơi kỷ luật và phản công nhanh, nhưng vẫn hạn chế về sự ổn định. Với đẳng cấp vượt trội, tuyển Việt Nam được kỳ vọng giành trọn 3 điểm.