Ngay từ những phút đầu, tuyển futsal Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội trước Myanmar khi kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép. Phút 12, Nhan Gia Hưng dứt điểm quyết đoán sau đường chuyền của Thái Huy, mở tỷ số 1-0.

Bước sang hiệp hai, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi nhanh chóng gia tăng cách biệt. Đa Hải lập cú đúp với hai pha dứt điểm cận thành ở các phút đầu hiệp và phút 22, đưa Việt Nam dẫn 3-0. Thế trận hoàn toàn thuộc về đội áo đỏ khi họ liên tục dồn ép đối thủ.

ĐT Việt Nam thắng đậm Myanmar - Ảnh: Galeri Futsal

Phút 28, tân binh Nguyễn Thạc Hiếu ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 bằng cú dứt điểm hiểm hóc. Ở chiều ngược lại, Myanmar nỗ lực đáp trả nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của Việt Nam, trong khi thủ môn Văn Tú chơi ổn định.

Chiến thắng này giúp tuyển futsal Việt Nam khởi đầu thuận lợi và tạm dẫn đầu bảng A, khi chủ nhà Thái Lan ra sân muộn ở lượt trận khai màn.

Ghi bàn: Gia Hưng (12'), Đa Hải (21', 22'), Thạc Hiếu (27')

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng

Myanmar: Nyi Nyi Thant, Thyne Phwet Aung, Min Khant Thu, Htut Wai Tun, Htun Htun Win