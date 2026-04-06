Theo đó, VFF gia hạn hợp đồng đến năm 2027 với HLV thủ môn người Hàn Quốc Lee Woon Jae. Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của ông Lee Woon Jae trong chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển quốc gia và U23 quốc gia giai đoạn vừa qua.

Sau khi tới Việt Nam làm việc, người đồng hương của HLV Kim Sang Sik ghi dấu ấn với công tác huấn luyện các thủ môn hàng đầu cho tuyển Việt Nam, góp công giành chức vô địch ASEAN Cup 2024, toàn thắng vòng loại và giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027, ngoài ra còn có HCV SEA Games 33, HCĐ giải U23 châu Á 2026.

HLV Lee Woon Jae bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo VFF, đồng thời khẳng định tiếp tục nỗ lực tối đa trong công việc, phối hợp chặt chẽ cùng HLV trưởng Kim Sang Sik và Ban huấn luyện nhằm hoàn thành các mục tiêu đề ra.

HLV Lee Woon Jae sinh năm 1973, là một trong những thủ môn xuất sắc nhất của bóng đá Hàn Quốc. Ông từng là đồng đội với HLV Kim Sang Sik trong màu áo đội tuyển quốc gia giai đoạn 2000–2007, đồng thời giữ kỷ lục 133 lần khoác áo đội tuyển. Trong sự nghiệp thi đấu quốc tế, ông tham dự bốn kỳ World Cup (1994, 2002, 2006, 2010), với dấu ấn nổi bật là vị trí thứ tư tại FIFA World Cup 2002, cùng hai lần giành hạng Ba Asian Cup 2000 và Asian Cup 2007.

Ở cấp CLB, ông gắn bó chủ yếu với Suwon Samsung Bluewings (1996–2010) và Jeonnam Dragons (2011–2012), ra sân tổng cộng 451 trận. Trong thời gian này, Lee Woon Jae đã giành nhiều danh hiệu, bao gồm chức vô địch AFC Champions League mùa giải 2001/02, 4 chức vô địch K-League 1 và 3 Cúp FA Hàn Quốc. Ông cũng sở hữu nhiều danh hiệu cá nhân đáng chú ý, như góp mặt trong đội hình tiêu biểu châu Á tại World Cup 2002, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất K-League 2008, bốn lần vào đội hình tiêu biểu K-League 1 và đội hình tiêu biểu Asian Cup 2007.