Phép thử của HLV Kim Sang Sik

Đợt tập trung trong dịp FIFA Days vừa kết thúc, tuyển Việt Nam tiếp tục gặt hái được những kết quả tốt bằng 2 chiến thắng trước Bangladesh (giao hữu) và Malaysia (vòng loại Asian Cup 2027), đồng thời cũng thu hoạch kha khá với các thử nghiệm về nhân sự.

Tuy nhiên, phép thử của HLV Kim Sang Sik đối với Hoàng Đức và Quang Hải dường như là chưa được như ý. Thậm chí xuất hiện chẳng ít vấn đề khi sắp xếp bộ đôi này chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Hoàng Đức hay Quang Hải không phải mẫu tiền vệ giỏi nhiệm vụ đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự quá tốt

Ở trận giao hữu gặp Bangladesh, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ. Trước đối thủ yếu hơn về trình độ, Hoàng Đức và Quang Hải có nhiều không gian xử lý bóng, thoải mái tổ chức lối chơi và hỗ trợ tấn công.

Nhưng khi đối đầu Malaysia mạnh hơn, vấn đề mới dần lộ diện. Trong hiệp 1, tuyển Việt Nam nhiều lần để lộ khoảng trống lớn ở khu vực trung tuyến. Những cơ hội nguy hiểm nhất của đối thủ đều xuất phát từ việc khai thác khoảng trống phía sau lưng bộ đôi Hoàng Đức – Quang Hải.

Hoàng Đức và Quang Hải đều là những cầu thủ kỹ thuật, nhãn quan tốt, nhưng không phải mẫu tiền vệ phòng ngự điển hình. Thế nên khi phải cùng lúc đảm nhiệm vai trò “đánh chặn” lẫn “phát động tấn công” khiến bộ đôi này gặp khó.

Bài toán chưa có lời giải

Việc Doãn Ngọc Tân chưa hoàn toàn lấy lại được phong độ cao nhất, sau khi bình phục chấn thương rõ ràng đẩy HLV Kim Sang Sik vào thế khó khăn trong việc tìm một tiền vệ đánh chặn bền bỉ như cầu thủ đang khoác áo CLB Thanh Hoá.

Thành Long được kỳ vọng, tuy nhiên, những phút có mặt trong hiệp 2 trận gặp Malaysia cho thấy khả năng bắt nhịp với các đồng đội là chưa quá cao, sự kết nối với các vệ tinh xung quanh còn hạn chế.

Nên nhiệm vụ phía trước dành cho HLV Kim Sang Sik là không đơn giản

Thực tế này cho thấy tuyển Việt Nam đang thiếu một “mỏ neo” đúng nghĩa ở khu vực giữa sân – một cầu thủ có thể thu hồi bóng, che chắn hàng thủ và tạo nền tảng cho các mũi tấn công phía trên. Khi chưa giải quyết được bài toán này, mọi phương án chiến thuật đều tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt trước những đối thủ có tổ chức và tốc độ cao hơn.

Các giải đấu phía trước với những đối thủ so với Lào, Nepal hay Malaysia (khi không còn nhóm cầu thủ nhập tịch sai quy định) mạnh hơn rất nhiều, cho nên việc chưa thể tìm một cái tên khả dĩ đảm trách nhiệm vụ thu hồi, phát động từ phần sân nhà rõ ràng rất đáng lo.

Vì vậy, tìm ra lời giải cho vị trí tiền vệ đánh chặn không chỉ là một lựa chọn chiến thuật, mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Nếu không, hành trình phía trước của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik sẽ không dễ dàng.