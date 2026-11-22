Thủ tướng Slovakia Robert Fico tuyên bố nước này sẽ không tham gia khoản vay mới của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Ukraine.

Ông Fico đồng thời cáo buộc Brussels gây sức ép chính trị và gọi các khoản hỗ trợ này là “quà tặng” mà Kiev sẽ không bao giờ hoàn trả.

Theo RT, hôm 18/11, Ủy ban châu Âu đề xuất vay thêm 45 tỷ Euro (49,5 tỷ USD) để bù đắp một phần khoản thiếu hụt tài chính dự kiến 70 tỷ Euro của Ukraine trong năm 2027.

Khoản tài trợ mới sẽ được bổ sung vào khoản vay 90 tỷ Euro đã được đồng ý trước đó, gói vay mà Slovakia, Hungary và Cộng hòa Czech lựa chọn không tham gia. 24 quốc gia thành viên EU còn lại đồng ý gánh vác các nghĩa vụ tài chính theo một cơ chế đặc biệt.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: EPA

Theo Ủy ban châu Âu, EU và các nước thành viên đã viện trợ gần 238 tỷ Euro cho Ukraine kể từ năm 2022.

Trong một video đăng trên mạng xã hội ngày 21/11, ông Ficon nói: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc thảo luận nghiêm túc, không chỉ về ngân sách của EU giai đoạn 2028 - 2034 mà còn về khoản vay mới trị giá 45 tỷ Euro dành cho Ukraine. Như các bạn đã biết, Slovakia không tham gia khoản vay 90 tỷ Euro đầu tiên và lần này chúng tôi cũng muốn giữ nguyên lập trường đó, dù chúng tôi đang chịu sức ép chính trị thông qua việc gắn khoản vay này với ngân sách EU”.

Nhà lãnh đạo Slovakia cũng đặt câu hỏi về quyết định tiếp tục tài trợ cho Ukraine trong bối cảnh các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian đang diễn ra.

“Vào thời điểm các cuộc đàm phán hòa bình đang dần hình thành, EU lại muốn vay 45 tỷ Euro từ thị trường tài chính quốc tế để hỗ trợ cuộc xung đột ở Ukraine, dù biết rằng Ukraine sẽ không hoàn trả dù chỉ một xu, cũng như khoản 90 tỷ Euro trước đó. Hãy thẳng thắn, đây không phải là các khoản vay mà là những món quà”, ông nói.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, khoảng 25 tỷ Euro sẽ được dành cho viện trợ quân sự, trong khi 20 tỷ Euro còn lại được phân bổ để hỗ trợ ngân sách. Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản tiền gốc sau khi nhận được tiền bồi thường từ Nga.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz dọa sẽ chặn ngân sách 7 năm tiếp theo của EU, nếu tất cả các quốc gia thành viên không cùng đóng góp tài chính cho Kiev. Tối hậu thư này đã làm sâu sắc thêm những chia rẽ trong nội bộ khối, khi Slovakia và một số quốc gia Đông Âu khác phản đối sức ép buộc họ phải gánh thêm các cam kết tài chính dành cho Ukraine.