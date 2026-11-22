Vận động viên bơi đường dài người Anh Lewis Pugh đã bơi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các tàu chở dầu bị tấn công và phát nổ ngay gần đó.

Eo biển Hormuz. Ảnh: WANA

Theo Sky News và Times of Israel, Pugh, được Liên Hợp Quốc (LHQ) bổ nhiệm làm "Người bảo trợ các đại dương", đã dành 3 ngày trong tuần này để bơi qua một số đoạn của tuyến đường thủy nguy hiểm nói trên, nhằm cảnh báo về những mối đe dọa mà cuộc chiến với Iran gây ra đối với môi trường sống và các loài động vật hoang dã trong khu vực.

Pugh chỉ mặc quần bơi, đeo kính bơi và đội chiếc mũ có in logo LHQ, xuất phát từ bán đảo Musandam, ở cực nam eo biển và kết thúc hành trình sau khi bơi vòng qua mũi Hormuz. Tổng quãng đường ông hoàn thành khoảng 15km.

Pugh được cho là người đầu tiên thực hiện hành trình bơi đường dài tại khu vực này kể từ khi xung đột nổ ra. Vận động viên này cho biết, chỉ vài phút sau khi xuống nước hôm 16/11, ông đã nghe thấy hai tiếng nổ lớn làm rung chuyển mặt biển.

Vận động viên người Anh bơi qua Eo biển Hormuz. Video: Sky New

“Tôi ngước nhìn lên và thấy một tàu chở dầu cách đó khoảng 4km vừa bị tấn công”, Pugh kể sau khi trở về London. “Vụ nổ rất lớn, với hai tiếng nổ liên tiếp, rồi các máy bay chiến đấu xuất hiện. Ngay lúc đó, tôi nhận ra phải lập tức rời khỏi đây”.

Pugh, 56 tuổi, cuối cùng đã hoàn thành thử thách sau nhiều lần phải dừng lại rồi tiếp tục hành trình. Trong quá trình bơi, ông còn đi qua một con tàu khác bị tấn công, khiến những quả cầu lửa bốc lên bầu trời.

“Hầu hết mọi người khi nghĩ đến eo biển Hormuz đều hình dung đây là một tuyến hàng hải. Song đây cũng là một trong những nơi đẹp nhất mà tôi từng thấy... một kho báu của thế giới tự nhiên. Với việc hàng loạt tàu thuyền bị đánh chìm, khu vực này đang phải đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng, sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí hàng thập kỷ, để khu vực này phục hồi”.