Theo hãng tin TASS, Thủ tướng Slovakia Robert Fico ngày 20/9 khẳng định Ukraine đã mắc "sai lầm" khi không chấp nhận một thỏa thuận hòa bình với Nga vào năm 2022, thời điểm cuộc xung đột mới nổ ra vài tháng.

"Trên thực tế, quân đội Nga hiện đã tiến sâu vào lãnh thổ Ukraine và không có lực lượng quốc tế nào có thể buộc Moscow rời khỏi những khu vực do quân đội kiểm soát. Ukraine đã mắc sai lầm lớn khi nghe lời phương Tây và từ chối ký kết thỏa thuận hòa bình với Nga vào tháng 4/2022. Rõ ràng phương Tây đã 'đổ thêm dầu vào lửa', khiến cuộc xung đột leo thang", ông Fico cho biết.

Thủ tướng Slovakia cho rằng kế hoạch nhằm gây "thất bại chiến lược đối với Nga" của phương Tây thông qua cuộc xung đột Ukraine đã không thành công. Ông cũng cảnh báo về khả năng xảy ra một cuộc xung đột lớn hơn giữa NATO và Nga.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico. Ảnh: TASS

"Chúng tôi đã từ chối tham gia bất kỳ hoạt động viện trợ quân sự hoặc khoản vay quân sự nào cho Ukraine. Slovakia nói không với xung đột. Các bên cần bắt đầu đàm phán hòa bình ngay lập tức", ông Fico nói.

Mỹ tìm cách bổ sung tên lửa Patriot cho Ukraine

Tờ Kyiv Post ngày 20/9 đưa tin Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker mới đây đã xác nhận việc Washington đang tích cực phối hợp với các đối tác để tìm nguồn bổ sung tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine.

"Washington đang sử dụng Danh sách các yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) để cung cấp tên lửa Patriot cho Kiev. Chúng tôi cũng phối hợp với tất cả các đồng minh để tìm những tên lửa Patriot sẵn có có thể được chuyển giao hoặc bán cho người Ukraine. Tuy vậy, chúng ta cần mở rộng năng lực sản xuất ở cả Mỹ và châu Âu để giải quyết triệt để tình trạng thiếu nguồn cung", ông Whitaker cho biết.

Quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington đang tìm hiểu các cơ hội sản xuất chung với Ukraine và các đồng minh NATO, đồng thời lưu ý Kiev cũng đang phát triển năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn của riêng mình.

Khi được hỏi về việc cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot, ông Whitaker nói các quan chức Mỹ đang nỗ lực xử lý những vấn đề phức tạp liên quan đến giấy phép xuất khẩu và quyền sở hữu trí tuệ của loại vũ khí này.