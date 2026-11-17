Xiaomi chính thức ra mắt smartphone cao cấp 18 Pro Max tại Việt Nam với màn hình sau tích hợp AI, camera Leica 200MP, giá từ 43,99 triệu đồng.

Ngày 17/11, Xiaomi chính thức giới thiệu thế hệ flagship Xiaomi 18 Pro Series tại thị trường Việt Nam, trong đó nổi bật là phiên bản cao cấp nhất Xiaomi 18 Pro Max.

Xiaomi 18 Pro Max có màn hình chính OLED kích thước 6,9 inch. Ảnh: Anh Tú

Xiaomi 18 Pro Max sở hữu màn hình sau kích thước 2,9 inch, hỗ trợ tần số quét thích ứng 1–120Hz, độ sáng tối đa 4.000 nit và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2.

Trong quá trình sử dụng hằng ngày, màn hình sau hỗ trợ hiển thị nhanh cuộc gọi, thông báo, lịch hẹn, chỉ dẫn điều hướng và các thông tin cần thiết mà không cần mở màn hình chính.

Người dùng còn có thể ghim văn bản, hình ảnh hoặc tùy chỉnh giao diện với đồng hồ, hình nền động và hiệu ứng thú cưng, tạo dấu ấn cá nhân cho thiết bị.

Khả năng tương tác trên màn hình sau được mở rộng với GenAI Apps, cho phép người dùng tạo ứng dụng đơn giản bằng ngôn ngữ tự nhiên mà không cần kiến thức lập trình, đồng thời khám phá hơn 50 ứng dụng mẫu có sẵn.

Màn hình này còn hỗ trợ dịch hội thoại trực tiếp qua hai màn hình, nhắc chữ khi quay vlog và tương tác với trợ lý AI thông qua Gemini Live trên các phiên bản được hỗ trợ.

Máy trang bị hệ thống camera kép Leica 200MP, gồm cảm biến chính Light Fusion 960L (công nghệ LOFIC HDR, dải tương phản 16,2EV) và ống kính tiềm vọng zoom quang 3,2x (chụp macro 12cm), đi kèm camera góc siêu rộng 50MP. Thiết bị hỗ trợ quay video 8K 30fps và 4K 120fps chuẩn Dolby Vision.

Xiaomi 18 Pro Max là smartphone cao cấp đầu tiên có màn hình sau AI tại Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro Max mang trong mình sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin dung lượng 7.050mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W.

Mặt trước của máy là màn hình chính OLED kích thước 6,9 inch với viền mỏng đối xứng 0,99mm, độ phân giải 1.5K.

Thiết bị được cài sẵn hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4, tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, hệ thống ba loa stereo đối xứng và chuẩn kháng bụi, nước IP68.

Xiaomi 18 Pro Max mang đến 4 tùy chọn màu sắc gồm đen, trắng, xanh thiên hà và đỏ velvet. Mức giá công bố cho phiên bản 12GB/256GB là 43.990.000 đồng và bản 12GB/ 512GB là 47.990.000 đồng.

Tại Việt Nam, Xiaomi 18 Pro Max đối đầu trực tiếp với Oppo Find X10 Pro Max và vivo X500 Pro Max.

Về ưu điểm: smartphone này vượt trội nhờ màn hình phụ AI 2,9 inch ở mặt sau, sạc nhanh 100W và chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (xung nhịp tối đa 5.0 GHz) cho khả năng xử lý tác vụ nặng, tương thích game tốt hơn dòng Dimensity 9600 Pro trên hai đối thủ.

Nhược điểm: trọng lượng máy nặng hơn; chỉ đạt chuẩn kháng nước IP68 (thua chuẩn IP69 chống tia nước áp lực cao của Oppo và vivo).

Màn hình chính dừng ở độ phân giải 1.5K và 120Hz, kém hơn độ phân giải 2K (độ sáng 4.400 nit) của vivo và tần số quét 144Hz của cả hai đối thủ.

Ngoài ra, camera góc siêu rộng 50MP kém đồng đều hơn cụm 3 camera 200MP trên Oppo và khả năng quay video 4K 120fps cũng chưa đạt tới mức 4K 240fps hay chuẩn màu 17 EV TrueDynamic Log như vivo X500 Pro Max.