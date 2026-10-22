Mức giá được tiết lộ gần đây của Xiaomi 18 Pro Max có thể khiến nhiều người bất ngờ, thậm chí khiến iPhone 18 Pro Max hơn nghìn USD của Apple trở thành một lựa chọn dễ chịu hơn.

Xiaomi 18 Pro Max có thể vượt mốc 2.000 USD

Chỉ ít ngày sau khi Apple công bố dòng iPhone 18 Pro, Xiaomi đã giới thiệu bộ đôi Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max tại Trung Quốc.

Tin vui với người dùng quốc tế là nhà sáng lập kiêm CEO Xiaomi, ông Lei Jun, đã xác nhận cả hai thiết bị này sẽ được phân phối trên thị trường toàn cầu.

Xiaomi 18 Pro Max có thể được bán với giá lên tới 1.849 euro, tương đương khoảng 2.076 USD tại châu Âu. Ảnh: Xiaomi

Tuy nhiên, một báo cáo mới từ YTECHB, trang tin chuyên về công nghệ, đã tiết lộ mức giá dự kiến của dòng Xiaomi 18 Pro tại châu Âu.

Những con số được đưa ra cao đến mức người dùng có thể phải nhìn nhận lại quan điểm cho rằng iPhone 18 Pro Max là một chiếc smartphone quá đắt đỏ.

Theo báo cáo, Xiaomi 18 Pro phiên bản bộ nhớ trong 256GB sẽ có giá 1.449 euro, tương đương khoảng 1.627 USD.

Trong khi đó, phiên bản 512GB được cho là có giá 1.649 euro, tương đương khoảng 1.851 USD.

Đáng chú ý hơn, Xiaomi 18 Pro Max có thể được bán với giá lên tới 1.849 euro, tương đương khoảng 2.076 USD.

Mẫu máy cao cấp nhất này được cho là chỉ có phiên bản bộ nhớ trong 512GB khi ra mắt tại thị trường quốc tế.

Cần lưu ý rằng giá bán tại châu Âu và Mỹ không thể so sánh trực tiếp do khác biệt về thuế, chi phí phân phối và chính sách định giá.

Hơn nữa, theo thông tin trong báo cáo, bộ đôi Xiaomi 18 Pro không được phân phối tại thị trường Mỹ.

Dù vậy, khi quy đổi sang USD để tham khảo, mức giá dự kiến của những chiếc flagship Xiaomi vẫn gây chú ý.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max có giá khởi điểm 1.299 USD, thấp hơn đáng kể so với mức giá quy đổi của Xiaomi 18 Pro Max.

Thậm chí, Xiaomi 18 Pro Max còn được cho là có giá cao hơn cả iPhone Duo, mẫu iPhone màn hình gập có giá khởi điểm 1.999 USD cho phiên bản 256GB.

Nếu những mức giá rò rỉ này trở thành sự thật, Xiaomi sẽ phải đối mặt với câu hỏi lớn: liệu người dùng có sẵn sàng trả số tiền tương đương hoặc cao hơn một chiếc iPhone cao cấp để sở hữu smartphone của hãng này?

Xiaomi 18 Pro quốc tế có thể bị giảm dung lượng pin

Bên cạnh giá bán, dung lượng pin của các phiên bản Xiaomi 18 Pro dành cho thị trường quốc tế cũng là thông tin đáng chú ý.

Theo dữ liệu được YTECHB chia sẻ, phiên bản Xiaomi 18 Pro tại Trung Quốc được trang bị viên pin dung lượng 7.000 mAh, trong khi Xiaomi 18 Pro Max sở hữu pin lên tới 8.500 mAh.

Đây là những con số rất lớn đối với smartphone cao cấp, hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng dài hơn cho người dùng thường xuyên chơi game, xem video hoặc làm việc trên điện thoại.

Tuy nhiên, các phiên bản quốc tế được cho là sẽ sử dụng pin có dung lượng thấp hơn.

Cụ thể, Xiaomi 18 Pro có thể chỉ được trang bị pin 6.000 mAh, còn Xiaomi 18 Pro Max nhiều khả năng sử dụng pin 7.050 mAh.

Nếu thông tin này chính xác, dung lượng pin của bản quốc tế sẽ giảm đáng kể so với các phiên bản bán tại Trung Quốc.

Điều này có thể ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của sản phẩm, đặc biệt khi giá bán dự kiến lại cao hơn nhiều so với kỳ vọng của người dùng.

Dù vậy, Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max vẫn được cho là hỗ trợ sạc không dây công suất 50W.

Về sạc có dây, Xiaomi 18 Pro tương thích với công suất 90W, trong khi phiên bản Pro Max có thể đạt 100W.

Những thông số này cho thấy Xiaomi vẫn đặt trọng tâm vào khả năng sạc nhanh, giúp rút ngắn thời gian chờ nạp pin.

Tuy nhiên, việc giảm dung lượng pin ở bản quốc tế, nếu được xác nhận, có thể khiến một bộ phận người dùng đặt câu hỏi về sự khác biệt giữa các phiên bản theo từng thị trường.

Cấu hình mạnh, màn hình chống nhìn trộm và camera cao cấp

Mức giá dự kiến của dòng Xiaomi 18 Pro có thể gây tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng bộ đôi này được cho là sở hữu nhiều trang bị cao cấp.

Một trong những điểm đáng chú ý là công nghệ màn hình bảo vệ quyền riêng tư. Tính năng này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với công nghệ màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra của Samsung.

Công nghệ màn hình bảo mật giúp hạn chế khả năng người xung quanh nhìn thấy nội dung hiển thị trên điện thoại từ góc nghiêng.

Đây là tính năng hữu ích khi người dùng xem thông tin cá nhân, đọc tin nhắn hoặc xử lý công việc tại nơi công cộng.

Theo phản hồi được chia sẻ trên Reddit, một số người dùng tỏ ra hào hứng với cách tiếp cận mới của Xiaomi đối với công nghệ màn hình riêng tư.

Một người dùng cho biết họ ấn tượng khi thấy một phiên bản công nghệ chống nhìn trộm mới xuất hiện trên smartphone.

Về hiệu năng, Xiaomi 18 Pro sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, trong khi Xiaomi 18 Pro Max có thể được trang bị Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp hai thiết bị đáp ứng những tác vụ đòi hỏi hiệu năng cao, từ chơi game đồ họa nặng đến xử lý các tính năng trí tuệ nhân tạo.

Hệ thống camera cũng là một điểm nhấn, đặc biệt trên Xiaomi 18 Pro Max với cụm ba camera phía sau.

Kết hợp với bộ xử lý cao cấp và dung lượng pin lớn, thiết bị được kỳ vọng hướng đến nhóm khách hàng muốn sở hữu một chiếc smartphone toàn diện, không phải đánh đổi quá nhiều giữa hiệu năng, khả năng chụp ảnh và thời lượng sử dụng.

Tuy nhiên, những thông số kể trên vẫn cần được đối chiếu với cấu hình chính thức của các phiên bản quốc tế.

Người dùng cũng cần chờ các bài đánh giá thực tế để xác định liệu những trang bị này có đủ sức thuyết phục khi đặt cạnh mức giá được đồn đoán hay không.

Xiaomi có nguy cơ đánh mất danh hiệu flagship giá tốt

Trong nhiều năm, Xiaomi xây dựng danh tiếng bằng chiến lược cung cấp cấu hình cao với mức giá thấp hơn đáng kể so với các đối thủ hàng đầu.

Nhờ đó, hãng trở thành lựa chọn hấp dẫn đối với người dùng muốn sở hữu smartphone mạnh nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

Xiaomi 17 là một ví dụ. Sản phẩm từng được đánh giá cao về giá trị sử dụng so với số tiền bỏ ra, qua đó củng cố hình ảnh Xiaomi như một thương hiệu chuyên tạo ra những mẫu flagship có khả năng cạnh tranh mạnh về giá.

Tuy nhiên, nếu Xiaomi 18 Pro và Xiaomi 18 Pro Max thực sự ra mắt thị trường quốc tế với mức giá như báo cáo, lợi thế truyền thống này có thể bị suy yếu.

Khi giá bán tiến sát hoặc vượt ngưỡng của những đối thủ cao cấp, Xiaomi sẽ không còn dễ dàng thuyết phục người dùng chỉ bằng danh sách thông số kỹ thuật.

Dù vậy, các mức giá nói trên vẫn chưa được Xiaomi xác nhận chính thức và cần được xem là thông tin rò rỉ.

(Theo PhoneArena, Notebookcheck)