Chiều tối 28/10, Oppo đã chính thức ra mắt thế hệ Find X10 Series của mình tại thị trường Việt Nam. Đáng chú ý là Find X10 Pro Max, đây là smartphone đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc 3 camera với độ phân giải 200 MP.

Oppo Find X10 Pro Max khi được gắn ống kính ngoài. Ảnh: Lê Mỹ

Máy có màn hình kích thước 6,78 inch, nằm trong nhóm smartphone đầu tiên hỗ trợ dải màu BT.2020; tần số quét thích ứng LTPO lên đến 144Hz, độ sáng tối đa 3.600 nit và đạt chứng nhận Dolby Vision.

Chiếc smartphone cao cấp này sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Dimensity 9600 Pro cao cấp với tiến trình 2 nm, trang bị pin silicon-carbon với dung lượng lên đến 8.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây SUPERVOOC™ 80W và sạc nhanh không dây AIRVOOC™ 50W.

FInd X10 Pro Max có màn hình kích thước 6,78 inch, nằm trong nhóm smartphone đầu tiên hỗ trợ dải màu BT.2020. Ảnh: Lê Mỹ

Trên Find X10 Pro Max, hệ thống camera được nâng cấp toàn diện với camera góc siêu rộng Hasselblad 200MP sở hữu cảm biến lớn 1/1,56 inch, cho khả năng thu sáng gấp đôi thế hệ tiền nhiệm, kết hợp ống kính góc siêu rộng 124° hỗ trợ lấy nét tự động.

Camera chính Hasselblad 200 MP với dải động siêu cao được trang bị cảm biến ISOCELL HPC 1/1,28 inch mới, do OPPO và Samsung hợp tác phát triển. Tích hợp công nghệ DeepPix, cảm biến này mang đến bước tiến đáng kể trong khả năng xử lý HDR, giúp ghi lại chi tiết phong phú ở cả vùng sáng lẫn vùng tối.

Hoàn thiện hệ thống là camera tele Hasselblad 200MP với khẩu độ lớn f/2.1 và khoảng cách lấy nét tối thiểu 10 cm. Nhờ đó, người dùng có thể ghi lại những bức ảnh tele rõ nét hơn trong điều kiện thiếu sáng, đồng thời linh hoạt ghi lại những chủ thể cận cảnh với khả năng chụp tele macro.

Để tối ưu hóa phần cứng độ phân giải cao cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Find X10 Pro Max áp dụng chế độ chụp mặc định 26 MP xuyên suốt dải tiêu cự từ góc siêu rộng đến zoom 9.9x. Giải pháp này mang lại độ chi tiết vượt trội so với chuẩn 12MP truyền thống, nhưng vẫn giữ dung lượng file ở mức tối ưu. Khi cần độ chi tiết tối đa cho in ấn hoặc hậu kỳ chuyên sâu, người dùng có thể chuyển sang chế độ Hasselblad Hi-Res Mode để chụp ở mức 50MP hoặc 200 MP.

Với những chủ thể ở xa, bộ ống kính tăng tiêu cự Hasselblad sẽ giúp mở rộng giới hạn quang học của camera tele 200 MP. Với khả năng phóng đại quang học 3.28x, người dùng có thể dễ dàng bắt trọn những chủ thể ở rất xa, từ sân khấu concert, kiến trúc đô thị cho đến thiên nhiên hoang dã.

Máy được tích hợp thuật toán Lumo thế hệ mới do chính hãng phát triển; khả năng quay video chuẩn điện ảnh với dải động cao lên đến 17-stop, nhờ công nghệ DeepPix tích hợp trên camera chính 200 MP.

Mặt lưng của Find X10 Pro Max với 3 camera độ phân giải 200 MP. Ảnh: Lê Mỹ

Nhược điểm của chiếc máy này là có khối lượng lên đến khoảng 233g kết hợp với thân máy to bản, tạo cảm giác đầm tay nhưng sẽ khá nặng, mỏi tay khi cầm lâu và không thích hợp cho người thích sự nhỏ gọn, nhẹ nhàng.

Thiết kế cụm camera phía sau lồi rõ rệt, dễ bị xước mặt kính nếu đặt bàn không dùng ốp lưng và gây cấn tay khi cầm ngang chơi game hoặc xem phim.

Find X10 Pro Max sở hữu hai phiên bản Trắng và Xám Titan với các tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66, IP68 và IP69, đồng thời đạt chứng nhận chống chịu va đập 5 sao của SGS. Chiếc điện thoại cao cấp này được bán tại Việt Nam với một cấu hình duy nhất 16GB/512GB giá 49.990.000 đồng, bộ kit chụp ảnh đi kèm với ống kính tele có giá 6.990.000 đồng.