MS 2026.024

Những ngày đầu năm 2026, tại khoa Nội thận - Tiết niệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (TP Đà Nẵng), anh Hồ Quang Vinh (SN 1978) từng giờ giành giật sự sống với bệnh tật. Trên giường bệnh, cơ thể gầy gò, hơi thở mệt nhọc, sự sống của anh hiện phụ thuộc hoàn toàn vào những ca chạy thận định kỳ.

Bên cạnh anh, chị Lê Thị Trung (SN 1976, vợ anh Vinh) gần như đã kiệt sức sau quãng thời gian dài chạy vạy khắp nơi, cố níu giữ sự sống cho chồng. Gần hai năm qua, cuộc sống của chị chỉ xoay quanh bệnh viện và những khoản chi phí điều trị ngày một chồng chất.

Chị Lê Thị Trung bên giường bệnh, chăm sóc chồng trong những ngày điều trị chạy thận.

Đầu năm 2024, sau thời gian dài đau bụng, mệt mỏi, anh Vinh đi khám và bị chẩn đoán mắc ung thư trực tràng. Tháng 2/2024, anh phải phẫu thuật, mang hậu môn nhân tạo tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng, sau đó tiếp tục xạ trị hai đợt.

Bệnh chưa kịp ổn định thì tiếp tục di căn, kéo theo suy thận nặng. Từ đó, anh Vinh liên tục ra vào bệnh viện, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Đầu tháng 12/2025, anh phải điều trị chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, đến ngày 22/12, gia đình buộc phải xin cho anh xuất viện, chuyển về Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam tiếp tục điều trị. Hiện nay, sự sống của anh phụ thuộc hoàn toàn vào việc chạy thận định kỳ, với chi phí khoảng 3-4 triệu đồng mỗi tuần, khoản tiền vượt quá khả năng của gia đình.

Nằm trên giường bệnh, giọng yếu ớt, anh Vinh nghẹn ngào chia sẻ bản thân không dám mong gì lớn lao, chỉ mong còn đủ điều kiện để tiếp tục điều trị. “Tôi biết bệnh mình nặng, nhưng còn vợ, còn con, tôi vẫn muốn được sống để ở bên gia đình…”, anh nói, đôi mắt đỏ hoe.

Trước khi bệnh tật ập đến, cuộc sống gia đình anh Vinh vốn đã chật vật. Thu nhập cả nhà trông vào hai sào ruộng thuê và những chuyến gom ve chai của chị Trung. Chung sống với nhau từ năm 2002, đến nay vợ chồng chị vẫn chưa có nổi một căn nhà riêng, phải tá túc trong căn nhà phụ nhỏ hẹp của cha mẹ chồng tại tổ 3, thôn Bàn Nam (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng).

Từ ngày chồng lâm bệnh nặng, chị Trung buộc phải nghỉ làm để túc trực chăm sóc, gia đình hoàn toàn mất đi nguồn thu. Gần hai năm qua, mọi chi phí sinh hoạt và điều trị đều trông chờ vào tiền vay mượn, nay đã cạn kiệt khả năng xoay xở.

“Lúc đầu còn vay mượn được, nhưng dần dần ai cũng khó khăn. Giờ gia đình tôi không còn khả năng vay thêm nữa…”, chị Trung thở dài, giọng nghẹn lại.

Gia đình anh Vinh hiện sống nhờ trong căn nhà phụ (nhà dưới) của cha mẹ

Vợ chồng anh chị chỉ có một người con gái sinh năm 2005, hiện làm công nhân, đã lập gia đình và có con nhỏ 1 tuổi. Cuộc sống riêng còn nhiều khó khăn nên con gái cũng chỉ có thể phụ giúp cha mẹ một phần rất nhỏ.

Ông Hồ Văn Bốn (SN 1946), cha ruột anh Vinh, cho biết bản thân tuổi đã cao, sức khỏe yếu, làm nông nghiệp nhỏ lẻ nên hầu như không có thu nhập. “Thấy con trai mắc bệnh hiểm nghèo, vợ chồng tôi thương lắm nhưng lực bất tòng tâm…”, ông Bốn buồn rầu nói.

Theo ông Nguyễn Dũng Sinh, Trưởng thôn Bàn Nam, gia đình chị Trung vốn đã thuộc diện khó khăn của địa phương, nay thêm bệnh nặng của anh Vinh khiến hoàn cảnh càng trở nên bế tắc. “Địa phương và bà con trong thôn đã cố gắng giúp đỡ trong khả năng, nhưng việc điều trị kéo dài và rất tốn kém. Chúng tôi mong có thêm nhiều tấm lòng nhân ái chung tay để anh Vinh có cơ hội tiếp tục chữa bệnh”, ông Sinh chia sẻ.

Hai năm ròng rã chăm chồng bệnh nặng, người phụ nữ mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai nay đã kiệt sức. Chị Trung hiểu bệnh tình của chồng rất nặng, nhưng không thể buông tay. Với chị, mỗi ngày chồng còn được nằm điều trị là mỗi ngày hy vọng vẫn còn le lói.

Với chị Trung, chừng nào chồng còn cơ hội cứu chữa, chị vẫn còn níu lại hy vọng

“Xin hãy cứu chồng tôi. Tôi mong các nhà hảo tâm có thể mở lòng giúp đỡ gia đình tôi chút phần nào viện phí để tôi có điều kiện chăm sóc chồng qua cơn nguy kịch…”, chị Trung nghẹn ngào cầu xin.

Giữa muôn vàn phận đời khó khăn, hoàn cảnh của gia đình chị Lê Thị Trung là lời kêu cứu từ tận cùng bế tắc. Khi mọi khả năng đã cạn, sự sống của anh Hồ Quang Vinh lúc này đang rất cần sự sẻ chia, đùm bọc từ cộng đồng.

Bạn đọc giúp đỡ anh Hồ Quang Vinh có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.024 (Hồ Quang Vinh) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lê Thị Trung (vợ anh Hồ Quang Vinh) theo địa chỉ: tổ 3, thôn Bàn Nam, xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng. Số điện thoại: 0768446744