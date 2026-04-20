Ngày 20/4, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nghệ An, đến chiều cùng ngày đã ghi nhận 59 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.

Trong số này, 4 người đã xuất viện, khoảng 50 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu, 3 trường hợp điều trị tại trạm y tế xã và 2 bệnh nhân được chuyển tuyến. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Lãnh đạo Sở Y tế thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu. Ảnh: Y tế Nghệ An

Các bệnh nhân chủ yếu có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy; một số trường hợp sốt. Nhiều người khởi phát triệu chứng muộn, đến tối 19/4 và sáng 20/4 mới nhập viện điều trị.

Theo ghi nhận, phần lớn bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì tại hai cơ sở gồm Quỳnh Bakery (khối 4, xã Diễn Châu) và tiệm bánh mì Quỳnh (xóm Trung Hồng, xã Diễn Châu).

Để kịp thời cấp cứu, điều trị và kiểm soát vụ việc, Sở Y tế đề nghị UBND các xã Diễn Châu, An Châu, Hải Châu, Đức Châu, Tân Châu chỉ đạo các khối, xóm và hệ thống truyền thanh cơ sở khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn người dân đã mua, sử dụng bánh mì trong các ngày 16-17/4 tại hai cơ sở trên chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế gần nhất khi có dấu hiệu nghi ngộ độc.

Trước diễn biến vụ việc, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản khẩn gửi Sở Y tế Nghệ An, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tập trung nguồn lực, tích cực điều trị, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng người bệnh.

Đồng thời, lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân và tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm.