Bệnh nhân là anh B.T.D (25 tuổi, Phú Thọ). Khi anh D. vào tới Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội), một bên chiếc đũa cắm sâu vào mắt chỉ còn lộ phần đầu rất ngắn, bên còn lại dị vật nằm sâu hoàn toàn trong hốc mắt, không xác định được hướng đi ban đầu.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, ngày 20/4 nhận định trường hợp tai nạn này rất hi hữu trong y khoa khi 2 chiếc đũa đâm sâu vào 2 mắt người bệnh. Các thầy thuốc cũng chưa tìm thấy báo cáo nào mô tả về trường hợp tương tự vì sau khi bị chấn thương 1 mắt, cơ thể sẽ có phản xạ bảo vệ để che chắn không bị vết thương vào mắt còn lại.

Bệnh viện phải huy động các trang thiết bị cận lâm sàng tối tân nhất, sử dụng hệ thống chụp cắt lớp vi tính (CT) đa dãy cấp cứu, kỹ thuật dựng hình 3D mạch máu, thần kinh để xác định chính xác vị trí và đường đi của dị vật.

Hình ảnh cho thấy dị vật nằm rất sâu dưới sàn hốc mắt, đi sát nhãn cầu bên trái và đi xuyên ra đằng sau rồi dừng ngay cạnh các động mạch cảnh lớn - đi lên để cung cấp máu cho vùng đầu mặt cổ.

"Chỉ cần tổn thương lệch thêm 1 milimet là có thể vô cùng nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Nguyễn Thị Hương Giang, khoa Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà thăm khám cho bệnh nhân D. sau phẫu thuật. Ảnh: T.Thắng

Do tính chất phức tạp và nguy hiểm của chấn thương, tua trực cấp cứu đã phải huy động nhiều chuyên khoa cùng tham gia hội chẩn: Phẫu thuật Hàm mặt - Tạo hình và Thẩm mỹ, phẫu thuật Thần kinh, Tim mạch - Lồng ngực và Chẩn đoán hình ảnh, Gây mê hồi sức…

Không khí trong phòng phẫu thuật cấp cứu lấy dị vật căng như dây đàn suốt 2 giờ diễn ra. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể gây vỡ mạch máu lớn hoặc tổn thương nhãn cầu của người bệnh. Kết quả, các bác sĩ không chỉ đảm bảo việc lấy dị vật an toàn mà còn bảo tồn tối đa cấu trúc giải phẫu và chức năng thị giác cho người bệnh. Nhờ đó, bệnh nhân có cơ hội hồi phục gần như toàn vẹn về thẩm mỹ và chức năng của đôi mắt.

PGS.TS Nguyễn Hồng Hà khuyến cáo với những trường hợp chấn thương vùng đầu mặt cổ có nghi ngờ dị vật, đặc biệt liên quan đến mắt, sọ não hoặc mạch máu lớn, người bệnh cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế chuyên sâu càng sớm càng tốt.