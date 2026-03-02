Tính đến trưa 2/3, Sở Y tế TPHCM ghi nhận 22 trường hợp đến khám và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn sau khi sử dụng thực phẩm tại tiệm bánh mì A.C. trên đường Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông. Trong đó, Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận 12 ca, Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị 8 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây mỗi nơi tiếp nhận 1 ca.

Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, từ sáng 27/2, đơn vị này liên tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần, sốt cao - tất cả đều ăn bánh mì tại cùng một cơ sở.

Các bệnh nhân thuộc nhiều ngành nghề khác nhau, độ tuổi từ 30 đến 63. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, trong đó có trường hợp hạ kali máu dẫn đến co cơ. Một số ca sốt cao đến 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: BVCC

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Y tế TPHCM yêu cầu các bệnh viện điều trị theo đúng phác đồ ngộ độc thực phẩm, đồng thời thực hiện báo cáo nhanh định kỳ cho Sở An toàn thực phẩm, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và các biến chứng nếu có.

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin và phối hợp điều tra xử lý. Mẫu bệnh phẩm đã được thu thập để tiến hành xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh.

Các bệnh viện khuyến cáo người dân ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được chế biến và bảo quản đúng điều kiện vệ sinh. Khi xuất hiện các dấu hiệu như sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc mất nước, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.