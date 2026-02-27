Tối 27/2, Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) cho biết, từ 7h30 đến 16h cùng ngày, đơn vị đã tiếp nhận 6 bệnh nhân nhập viện cấp cứu rải rác với các biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm. Qua khai thác yếu tố dịch tễ ban đầu, tất cả đều ăn bánh mì tại cùng một cơ sở kinh doanh trước khi xuất hiện triệu chứng.

Các bệnh nhân làm nhiều ngành nghề khác nhau, từ 30 đến 63 tuổi. Khi nhập viện, họ có biểu hiện đau bụng, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Một số trường hợp sốt cao đến 39 độ C, kèm dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình. Kết quả thăm khám và xét nghiệm ghi nhận tình trạng nhiễm trùng đường ruột, rối loạn điện giải, trong đó có trường hợp hạ kali máu dẫn đến biểu hiện co cơ.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu. Ảnh: BVCC

Đến thời điểm báo cáo, chưa ghi nhận trường hợp nào sốc nhiễm trùng hoặc biến chứng nặng. Sau quá trình xử trí ban đầu, 2 bệnh nhân đáp ứng điều trị tốt đã xuất viện và được hướng dẫn theo dõi tại nhà. Một trường hợp có diễn biến lâm sàng chưa ổn định, cần nhập viện điều trị. Các ca còn lại đang được theo dõi tại Khoa Cấp cứu.

Bệnh viện Quân y 175 cho biết sẽ tiếp tục theo sát diễn biến lâm sàng của các bệnh nhân, đồng thời khuyến cáo người dân nên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bảo đảm điều kiện bảo quản và chế biến hợp vệ sinh. Ngoài ra, khi xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài hoặc có dấu hiệu mất nước, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và xử trí kịp thời.