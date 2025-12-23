Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở An toàn thực phẩm TPHCM yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường Phú Mỹ, TPHCM.

Theo Cục An toàn thực phẩm, ngày 22/12, đơn vị nhận được thông tin Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (Sở Y tế TPHCM) đã tiếp nhận, điều trị cho nhiều trường hợp có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nghi do ngộ độc thực phẩm.

Các bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại cùng một địa điểm, trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng dữ dội, buồn nôn kèm tiêu chảy và được đưa vào cơ sở y tế theo dõi, điều trị kịp thời.

Bệnh nhân nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ảnh: Q.H

Trước diễn biến trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM khẩn trương chỉ đạo các cơ sở y tế tập trung tối đa nguồn lực, tổ chức cấp cứu, điều trị tích cực cho người bệnh, không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Cùng với đó, địa phương cần tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi gây ngộ độc; tiến hành lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu cơ quan chức năng địa phương xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có) theo đúng quy định pháp luật, đồng thời công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị TPHCM tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện đầy đủ các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, bảo đảm vệ sinh trong suốt quá trình sơ chế, chế biến và vận chuyển thực phẩm.

Các đơn vị liên quan cần thực hiện nghiêm quy định kiểm thực ba bước, lưu mẫu thực phẩm theo quy định; đồng thời hướng dẫn người dân lựa chọn thực phẩm, cơ sở dịch vụ ăn uống an toàn, đặc biệt tại các địa điểm phục vụ sự kiện, bữa ăn đông người.

Như VietNamNet đưa tin, khoảng 15h ngày 21/12, UBND phường Phú Mỹ nhận được thông tin từ một phòng khám trên địa bàn về 9 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại cơ sở Ngọc Hà, địa chỉ 964 đường Độc Lập, khu phố Ngọc Hà.

Địa phương ghi nhận, từ ngày 19/12 đến 21/12, có 66 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm được đưa vào các cơ sở y tế, phòng khám để theo dõi, điều trị. Trong đó, hơn 40 trường hợp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa.

Cùng thời điểm, UBND phường Phú Mỹ tổ chức kiểm tra trực tiếp tại cơ sở bánh mì Ngọc Hà. Qua kiểm tra, cơ sở này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy xác nhận tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; giấy khám sức khỏe của chủ cơ sở và nhân viên. Ngoài ra, cơ sở cũng không có hợp đồng với nơi cung cấp bánh mì, rau thơm, dưa leo...

Hiện các cơ quan chức năng đã niêm phong dụng cụ liên quan, lấy mẫu thực phẩm để xét nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Cơ sở bánh mì Ngọc Hà cũng đã tạm ngưng hoạt động từ trưa 21/12.