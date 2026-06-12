Theo thống kê của Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trước đây đơn vị trung bình tiếp nhận 7 ca nhồi máu cơ tim cấp mỗi tuần, thì riêng 2 tuần gần đây con số này đã lên tới 24 trường hợp (tăng 42%). Đáng lo ngại, có đến 9 ca dưới 50 tuổi (chiếm 38%).

Điển hình, bệnh nhân nam (38 tuổi, ngụ TPHCM) làm nghề xây dựng, thường xuyên phải làm việc trong điều kiện môi trường và nhiệt độ khắc nghiệt, nhưng chủ quan không đi khám sức khỏe thường xuyên.

Trong lúc đang làm việc, anh B. bất ngờ khó thở kéo dài, vã mồ hôi và được đưa vào cấp cứu. Tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim nguy kịch, hẹp tắc mạch vành nặng, phải tiến hành đặt stent và can thiệp tích cực.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân B. sau khi được cấp cứu nhồi máu cơ tim. Ảnh: BVCC

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có nhiều yếu tố nguy cơ tim mạch như thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng rượu bia và thức khuya.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp nhận định, nhồi máu cơ tim không còn là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi. "Nhiều người trẻ chủ quan với các yếu tố nguy cơ tim mạch trong cuộc sống hằng ngày", bác sĩ Sơn cho biết.

Các chuyên gia chỉ ra nhiều nguyên nhân đẩy nhanh xơ vữa động mạch ở người trẻ: hút thuốc lá (kể cả thuốc lá điện tử), ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, thức khuya, lạm dụng chất kích thích và căng thẳng kéo dài, khiến mảng xơ vữa dễ nứt vỡ, hình thành cục máu đông tắc mạch vành.

TS.BS Châu Đỗ Trường Sơn, Phó Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp. Ảnh: N.T

Để tìm nguyên nhân dẫn đến nhiều người trẻ mắc bệnh, bệnh viện chỉ định xét nghiệm sàng lọc di truyền gồm khảo sát tăng cholesterol máu gia đình (FH) và thang điểm nguy cơ đa gene (PRS). Các ca tổn thương phức tạp không thể can thiệp nội mạch sẽ được chuyển ngay sang phẫu thuật bắc cầu chủ - vành khẩn cấp theo quy trình liên chuyên khoa.

BS.CKII Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp khuyến cáo: "Phần lớn các yếu tố nguy cơ dẫn đến nhồi máu cơ tim đều có thể phòng ngừa hoặc kiểm soát nếu được phát hiện sớm và thay đổi lối sống phù hợp".

Theo đó, người dân cần bỏ thuốc lá, ăn uống lành mạnh, vận động ít nhất 150 phút/tuần, kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, ngủ đủ giấc và khám sức khỏe định kỳ, nhất là người có tiền sử gia đình mắc bệnh tim mạch.

Ngoài ra, khi xuất hiện đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc đau lan lên hàm, cổ, vai trái - dấu hiệu có thể của nhồi máu cơ tim cấp, người dân cần đến bệnh viện ngay. Người bệnh đến càng sớm, cơ hội sống sót và hạn chế di chứng càng cao.