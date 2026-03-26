Bác sĩ Đỗ Chí Hiếu, Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện 19-8 cho biết, bệnh nhân nữ 63 tuổi, có tiền sử viêm dạ dày mạn tính, nhập viện ngày 20/3 trong tình trạng đau vùng thượng vị kéo dài.

Trước đó hai ngày, người bệnh xuất hiện cơn đau âm ỉ vùng thượng vị, tăng dần, có lúc thành cơn lan ra sau lưng, kèm ợ hơi và ợ chua nhẹ. Bệnh nhân không sốt, không nôn nên nghĩ là đau dạ dày và tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện.

Khi bà vào viện, cơn đau tăng lên kèm theo vã mồ hôi. “Dù biểu hiện ban đầu giống đợt viêm dạ dày nhưng tính chất đau tăng dần kèm vã mồ hôi là dấu hiệu bất thường, gợi ý bệnh lý tim mạch cần kiểm tra ngay để tránh bỏ sót nhồi máu cơ tim”, bác sĩ Hiếu cho biết.

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC

Ngay lập tức, bệnh nhân được làm điện tim tại giường. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới. Kết quả chụp động mạch vành qua da cho thấy tổn thương nặng hệ động mạch vành: Hẹp 90% động mạch liên thất trước và tổn thương xơ vữa huyết khối gây hẹp gần tắc động mạch vành phải.

Người bệnh được can thiệp tái thông mạch vành bằng đặt stent phủ thuốc. Sau can thiệp, người bệnh đã qua cơn nguy kịch và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện.

Các bác sĩ cho biết, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng biểu hiện bằng cơn đau ngực điển hình. Ở người cao tuổi, phụ nữ hoặc người có bệnh nền, triệu chứng có thể là đau vùng thượng vị, dễ nhầm với bệnh dạ dày.

Việc nhận diện sớm dấu hiệu bất thường và xử trí kịp thời trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong bảo tồn cơ tim, giảm biến chứng và tăng khả năng hồi phục.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo, khi có các biểu hiện như đau vùng thượng vị lan ra sau lưng, đau kèm vã mồ hôi, mệt nhiều hoặc không đáp ứng thuốc dạ dày, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh bỏ lỡ thời điểm điều trị quan trọng.