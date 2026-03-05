Tại cuộc họp báo kinh tế-xã hội vào chiều 5/3, bà Nguyễn Lê Thiên Thanh, Phó trưởng Phòng Kinh tế quốc tế, Sở Công Thương cho biết, ngay trong chiều nay, Ban giám đốc Sở đang họp với các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng.

"Cuộc họp này giữa các bên nhằm tìm ra các giải pháp khẩn cấp, cũng như giải pháp trong trung và dài hạn đối với việc cung ứng xăng dầu, khí để ứng phó với tình hình chiến sự tại Trung Đông", bà Thanh nói và cho hay Sở sẽ công bố các thông tin cụ thể khi cuộc họp kết thúc.

Sở Công Thương TPHCM có cuộc họp với các doanh nghiệp kinh doanh năng lượng trong chiều 5/3. (Ảnh minh hoạ: Chí Hùng).

Đối với hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, Sở Công Thương cũng đang khảo sát, làm việc với các hiệp hội doanh nghiệp để nắm bắt khó khăn trong kinh doanh, xuất nhập khẩu.

Theo bà Thanh, thị trường xuất khẩu hàng lớn nhất của TPHCM là Mỹ - đang chiếm 23,43% tổng kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Hiện, thị trường này bị ảnh hưởng khá cao do chiến sự.

"Do ảnh hưởng của chiến sự, tuyến đường lưu thông từ TPHCM đi châu Âu sẽ mất thêm 7-10 ngày di chuyển. Do vậy, các công ty cung ứng dịch vụ vận tải đang tăng chi phí vận chuyển hàng. Phụ phí xung đột và phụ phí bảo hiểm tăng khá cao, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình vận chuyển hàng. Trong thời gian tới, số lượng tàu đi qua eo biển Hormuz sẽ giảm khoảng 70%. Việc thay đổi tuyến đường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí của các ngành hàng", bà nói.

Cũng theo đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp xuất khẩu cần phải cân nhắc giải pháp chuyển đổi thị trường để giảm tải chi phí. Trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp có thể chuyển xuất khẩu sang các thị trường gần hơn như Đông Á hoặc khu vực Đông Nam Á để giảm chi phí xuất khẩu.

Trong khi đó, ở chiều nhập khẩu, nguồn linh kiện và chất bán dẫn cũng bị tác động mạnh do thị trường Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các mặt hàng này từ Mỹ và châu Âu. Như vậy, các doanh nghiệp cần lưu ý trữ lượng hàng phù hợp để có nguồn cung phục vụ hoạt động sản xuất ở giai đoạn tiếp theo.

Chiều nay (5/3), liên bộ Công Thương - Tài chính cũng đã thông báo thay đổi giá bán lẻ đối với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 2.189 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 22.340 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 1.926 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 21.449 đồng/lít. Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S được điều chỉnh tăng 3.758 đồng/lít, giá bán không cao hơn 23.037 đồng/lít. Giá dầu hỏa đắt hơn 7.132 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 26.601 đồng/lít.