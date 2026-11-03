33 đại học của Việt Nam vừa lọt vào bảng xếp hạng châu Á, nhiều nhất từ trước đến nay, song phần lớn các trường đều tụt hạng.

Ngày 3/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Việt Nam có 33 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

Những cái tên này là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Thăng Long và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 159, giảm một bậc so với năm trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 182, song cũng giảm 7 bậc. Đại học Duy Tân với hạng 210, tụt 45 bậc so với trước.

Hầu hết các trường đều tụt hạng so với năm ngoái, riêng Đại học Phenikaa nhảy vọt từ hạng 951-1000 lên 697, Trường Đại học Thủy lợi tăng từ nhóm 1001-1100 lên 731-740.

TT Tên trường Thứ hạng 2027 Thứ hạng 2026 1 Đại học Quốc gia Hà Nội 159 158 2 Đại học Quốc gia TPHCM 182 175 3 Đại học Duy Tân 210 165 4 Trường Đại học Tôn Đức Thắng 265 231 5 Đại học Bách khoa Hà Nội =276 315 6 Trường Đại học Công nghệ TPHCM 289 287 7 Trường Đại học Văn Lang =293 251 8 Đại học Kinh tế TPHCM =329 318 9 Trường Đại học Công nghiệp TPHCM =380 355 10 Đại học Đà Nẵng =457 439 11 Đại học Cần Thơ =534 493 12 Đại học Huế 561 450 13 Trường Đại học Ngoại thương =562 580 14 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành =569 437 15 Trường Đại học Mở TPHCM =667 721-730 16 Đại học Phenikaa =697 951-1000 17 Trường Đại học Thủy lợi 731-740 1001-1000 18 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 771-780 801-850 19 Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM 801-850 901-950 20 Đại học Kinh tế Quốc dân 801-850 - 21 Đại học Thái Nguyên 901-950 - 22 Trường Đại học Nông Lâm TPHCM 1001-1100 951-1000 23 Học viện Nông nghiệp Việt Nam 1001-1100 781-790 24 Học viện Ngân hàng 1101-1200 1201-1300 25 Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai 1101-1200 - 26 Trường Đại học Giao thông Vận tải 1101-1200 607 27 Trường Đại học Lạc Hồng 1201-1300 - 28 Trường Đại học Thương mại 1201-1300 1101-1200 29 Trường Đại học Nam Cần Thơ 1401-1500 - 30 Trường Đại học Tài chính - Marketing 1401-1500 - 31 Trường Đại học Vinh 1401-1500 1201-1300 32 Trường Đại học Thăng Long 1501+ - 33 Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long 1501+ -

Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 trường, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 3), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 4), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 5), Đại học Phúc Đán (xếp thứ 6), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 9).

Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 6), Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 8) và

Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2027 có hơn 1.500 đại học tham gia. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 2,5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.