Ngày 3/11, Tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) công bố bảng xếp hạng đại học châu Á năm 2027. Việt Nam có 33 đại học lọt vào danh sách lần này, tăng 8 trường so với lần xếp hạng trước.

Những cái tên này là Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng, Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học Tài chính - Marketing, Trường Đại học Thăng Long và Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long.

Đại học Quốc gia Hà Nội xếp thứ hạng cao nhất là 159, giảm một bậc so với năm trước. Trong top 200 còn có Đại học Quốc gia TPHCM, xếp hạng 182, song cũng giảm 7 bậc. Đại học Duy Tân với hạng 210, tụt 45 bậc so với trước.

Hầu hết các trường đều tụt hạng so với năm ngoái, riêng Đại học Phenikaa nhảy vọt từ hạng 951-1000 lên 697, Trường Đại học Thủy lợi tăng từ nhóm 1001-1100 lên 731-740.

TT

Tên trường

Thứ hạng 2027

Thứ hạng 2026

1

Đại học Quốc gia Hà Nội

159

158

2

Đại học Quốc gia TPHCM

182

175

3

Đại học Duy Tân

210

165

4

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

265

231

5

Đại học Bách khoa Hà Nội

=276

315

6

Trường Đại học Công nghệ TPHCM

289

287

7

Trường Đại học Văn Lang

=293

251

8

Đại học Kinh tế TPHCM

=329

318

9

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM

=380

355

10

Đại học Đà Nẵng

=457

439

11

Đại học Cần Thơ

=534

493

12

Đại học Huế

561

450

13

Trường Đại học Ngoại thương

=562

580

14

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

=569

437

15

Trường Đại học Mở TPHCM

=667

721-730

16

Đại học Phenikaa

=697

951-1000

17

Trường Đại học Thủy lợi

731-740

1001-1000

18

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

771-780

801-850

19

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

801-850

901-950

20

Đại học Kinh tế Quốc dân

801-850

-

21

Đại học Thái Nguyên

901-950

-

22

Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

1001-1100

951-1000

23

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

1001-1100

781-790

24

Học viện Ngân hàng

1101-1200

1201-1300

25

Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

1101-1200

-

26

Trường Đại học Giao thông Vận tải

1101-1200

607

27

Trường Đại học Lạc Hồng

1201-1300

-

28

Trường Đại học Thương mại

1201-1300

1101-1200

29

Trường Đại học Nam Cần Thơ

1401-1500

-

30

Trường Đại học Tài chính - Marketing

1401-1500

-

31

Trường Đại học Vinh

1401-1500

1201-1300

32

Trường Đại học Thăng Long

1501+

-

33

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long

1501+

-

Xét trong phạm vi khu vực, Trung Quốc dẫn đầu khi có số lượng trường đại học lọt vào top 10 nhiều nhất với 8 trường, gồm: Đại học Hồng Kông (xếp thứ 1), Đại học Kinh Bắc (xếp thứ 2), Đại học Thanh Hoa (xếp thứ 3), Đại học Thành phố Hồng Kông (xếp thứ 4), Đại học Trung Văn Hồng Kông (xếp thứ 5), Đại học Phúc Đán (xếp thứ 6), Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông (xếp thứ 9), Đại học Bách khoa Hồng Kông (xếp thứ 9).

Singapore có 2 trường lọt vào top 10, gồm Đại học Quốc gia Singapore (xếp thứ 6), Đại học Công nghệ Nanyang (xếp thứ 8) và 

Bảng xếp hạng đại học châu Á của QS năm 2027 có hơn 1.500 đại học tham gia. Các tiêu chí sử dụng để đánh giá bao gồm: Danh tiếng học thuật, chỉ số trích dẫn trên bài báo, tỷ lệ giảng viên/sinh viên, mạng lưới nghiên cứu quốc tế, tính quốc tế... với tỷ lệ 2,5-30%, trong đó cao nhất là danh tiếng học thuật.

10 đại học tốt nhất thế giới năm 2027Đại học Oxford vẫn giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng các đại học tốt nhất thế giới, cũng là năm thứ 11 liên tiếp giành ngôi này - một kỷ lục chưa từng có.