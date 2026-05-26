Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 ngày 18/5, em Đ.D.T (SN 2011, trú tại thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng), học sinh Trường THCS Vinh Quang - Thanh Lương, bị một nhóm bạn hành hung, quay video và đăng lên mạng xã hội kèm lời đe dọa.

Qua xác minh, Đ.T.T.N (SN 2009, trú tại thôn 4 An Quý, xã Vĩnh Hải) được xác định là người trực tiếp đánh em T., còn N.T.T (SN 2009, trú tại thôn Hạ Đồng, xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) là người quay video.

Đ.T.T.N còn bắt nữ sinh quỳ xuống rồi tiếp tục đánh, đạp vào bụng, ngực, đánh mạnh vào đầu, lưng và chửi bới nạn nhân. Dù em T. liên tục ôm đầu khóc, nhóm này vẫn tiếp tục hành hung.

Đáng chú ý, thay vì can ngăn, một số học sinh có mặt tại hiện trường lại dùng điện thoại quay video sự việc và đăng lên mạng xã hội.

Nữ sinh T. bị hành hung và quay video đăng lên mạng xã hội. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, tối 18/5, em Đ.D.T xin phép đi ăn chè rồi được một bạn nữ lớn hơn khoảng 2 tuổi hẹn gặp tại khu vực cánh đồng. Tại đây, em bị đánh và xúc phạm.

Sau vụ việc, do lo sợ tiếp tục bị hành hung, T. không dám kể với bố mẹ. Đến ngày 21/5, khi xuất hiện tình trạng đau đầu, hoảng loạn, nữ sinh mới thông báo sự việc cho gia đình.

Đại diện gia đình cho biết em T. phải nhập viện theo dõi từ chiều 21/5 và được xuất viện về nhà vào ngày 25/5. Sau khi gia đình gửi đơn trình báo tới cơ quan chức năng, phụ huynh của hai học sinh liên quan cũng đã đến xin lỗi.

Gia đình nữ sinh mong muốn cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nắm bắt vụ việc, Sở GD-ĐT Hải Phòng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với công an, nhà trường và gia đình các học sinh liên quan để xác minh đầy đủ nội dung vụ việc theo thẩm quyền. Đồng thời, các đơn vị cần triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em, hỗ trợ tâm lý và bảo đảm an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng.

Sở GD-ĐT Hải Phòng cũng yêu cầu nhà trường kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và đề xuất hình thức xử lý kỷ luật (nếu có). Kết quả xác minh và xử lý vụ việc phải được báo cáo bằng văn bản về Sở trước ngày 29/5.