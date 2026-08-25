Ngày 25/8, Sở GD-ĐT TPHCM có văn bản gửi UBND phường Hòa Hưng, yêu cầu địa phương báo cáo thực trạng và hướng xử lý đối với Trường Tiểu học - THCS PennSchool tại số 10 đường Ba Tháng Hai trước ngày 26/8/2026.

Theo Sở GD-ĐT, UBND phường Hòa Hưng là cơ quan có thẩm quyền cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Trường Tiểu học - THCS PennSchool tại địa chỉ này.

Mặt bằng Trường PennSchool đang sử dụng đã hết hạn hợp đồng từ năm 2025

Liên quan đến cơ sở Trường PennSchool trên đường Ba Tháng Hai, sáng 25/8, Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM phát đi thông cáo về quá trình quản lý, sử dụng và bàn giao mặt bằng này.

Theo thông cáo, Phân hiệu ký hợp đồng với Công ty TNHH Sông Dương ngày 25/8/2020, cho phép doanh nghiệp sử dụng tòa nhà số 10 Ba Tháng Hai làm phòng ở, phòng học và hội trường. Hợp đồng có thời hạn đến ngày 26/9/2025.

Theo Phân hiệu, qua kiểm tra, đơn vị phát hiện Công ty Sông Dương hợp tác với PennSchool để khai thác tòa nhà nhưng không thông báo và chưa được Phân hiệu chấp thuận. Phân hiệu cũng cho rằng tòa nhà 4 tầng đã được cải tạo thành 6 tầng, làm thay đổi thiết kế, kết cấu và công năng công trình.

Thông báo thu hồi địa điểm Trường PennSchool đang sử dụng của Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công tại TPHCM.

Từ năm 2023, Phân hiệu nhiều lần yêu cầu chấm dứt việc khai thác và bàn giao tài sản. Sau khi hợp đồng hết hạn, hai bên ký biên bản thanh lý ngày 30/9/2025.

Đến ngày 3/7/2026, Phân hiệu tiếp nhận lại tòa nhà, khuôn viên và các tài sản liên quan. Theo đề nghị của Công ty Sông Dương, Phân hiệu cho sử dụng tạm một phần tầng trệt đến ngày 10/8 để hoàn tất các công việc liên quan đến phụ huynh học sinh.

Học sinh liên tục bị thay đổi phương án học

Việc cơ sở Ba Tháng Hai chưa thể hoạt động đúng kế hoạch khiến kế hoạch tựu trường của học sinh PennSchool liên tục thay đổi.

Trước đó, nhà trường thông báo học sinh tựu trường ngày 24/8 tại hội trường Phân hiệu Học viện Hành chính và Quản trị công. Theo kế hoạch ban đầu, từ ngày 25/8, các em sẽ trở lại cơ sở Ba Tháng Hai.

Tuy nhiên, chiều 24/8, PennSchool thông báo cơ sở này chưa sẵn sàng đón học sinh và lùi thời điểm học chính thức đến ngày 3/9. Trong thời gian chờ đợi, học sinh học trực tuyến ngày 25/8 và dự kiến học tạm tại cơ sở ở số 240 Trần Bình Trọng từ ngày 26 đến 28/8.

Sáng 25/8, một số phụ huynh có con học tại cơ sở Ba Tháng Hai đã đến cơ sở Trần Bình Trọng để làm việc với đại diện nhà trường, yêu cầu giải thích về việc địa điểm học bị thu hồi và phương án tổ chức năm học mới.

Phụ huynh cho biết lo lắng vì kế hoạch tựu trường, địa điểm và hình thức học liên tục thay đổi trong thời gian ngắn.

Trước đó, PennSchool cho biết đang hoàn tất thủ tục để tiếp tục thuê địa điểm và thừa nhận việc không kịp thời thông báo tình hình đến phụ huynh là do chủ quan, cho rằng các thủ tục sẽ hoàn tất trước ngày tựu trường.

Nhà trường hiện đưa ra một số chính sách hỗ trợ học phí đối với học sinh cơ sở Ba Tháng Hai, trong đó miễn 100% học phí trong 4 tuần học đầu tiên và giảm 10% học phí thường niên trong thời gian học tại trường.