Đại diện Sở GD-ĐT TPHCM vừa thông tin liên quan đến Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Mỹ (viết tắt: Trường Quốc tế Mỹ - AISVN).

Theo đại diện Sở GD-ĐT TPHCM, trong thời gian qua, Trường Quốc tế Mỹ bị đình chỉ hoạt động giáo dục và Sở đã ban hành các văn bản hướng dẫn về việc thực hiện báo cáo kèm theo minh chứng về việc khắc phục đầy đủ các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Tháng 6 vừa qua, Sở đã có buổi làm việc với đại diện Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ về tiến độ thực hiện hồ sơ khắc phục các nguyên nhân dẫn đến bị đình chỉ hoạt động giáo dục, đề nghị nhà đầu tư báo cáo kèm minh chứng về việc này.

Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam. Ảnh: AISVN

Tuy nhiên, ngày 18/6, ông Hồ Quang Trung thay mặt Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS, Trường Quốc tế Mỹ đã ký văn bản báo cáo và đơn xin gia hạn thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục tại trường này đến hết 30/6/2026.

Tuy nhiên, văn bản của đơn vị này chưa nêu được nội dung khắc phục vi phạm. Như vậy, đến hết thời hạn đình chỉ (lần 1) Trường Quốc tế Mỹ không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

Sở GD-ĐT TPHCM cũng đã có văn bản về việc cung cấp thông tin liên quan đến Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ gửi Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Nội vụ; Bảo hiểm xã hội Thành phố; Cục Thuế Thành phố; Chi cục Thuế khu vực Quận 7 - Nhà Bè.

Cuối tháng 6 vừa qua, Sở đã tiếp nhận phúc đáp của Sở Nội vụ, Đội Thuế liên huyện Quận 7 - Nhà Bè, Bảo hiểm xã hội Khu vực XXVI, trong đó nêu rõ các vấn đề còn tồn động của Công ty cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS và Trường Quốc tế Mỹ như không thực hiện báo cáo sử dụng lao động 6 tháng đầu năm 2025 theo quy định của Chính phủ; Trụ sở công ty đã đóng cửa, công ty chưa thực hiện nghĩa vụ khai thuế kỳ tháng 3 và tháng 4/2025. Tổng số tiền chậm đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN là hơn 31 tỷ đồng.

"Như vậy, đến hết tháng 6/2025, nhà đầu tư chưa có phương án tài chính hiệu quả để giải quyết, thanh toán các khoản nợ đối với các cơ quan quản lý khác", Sở GD-ĐT TPHCM khẳng định.

Sở GD-ĐT TPHCM nhấn mạnh, Trường Quốc tế Mỹ đã hết thời hạn đình chỉ nhưng vẫn không khắc phục được nguyên nhân cũng không báo cáo được năng lực tài chính để duy trì hoạt động trường. Vì vậy, Sở GD-ĐT đã trình UBND TPHCM xem xét, quyết định giải thể trường theo Luật Giáo dục. Trong trường hợp nhà đầu tư đảm bảo điều kiện thì lập hồ sơ để được thẩm định, cho phép thành lập trường phổ thông có nhiều cấp học theo quy định hiện hành.