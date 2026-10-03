Nhân vật chính là một người đàn ông Nhật Bản có biệt danh "Tak-kun Papa", hiện sinh sống tại Nhật Bản.

Trên blog Note.com, anh cho biết mình từng là một cựu kế toán công chứng từng làm việc tại một công ty kiểm toán lớn, sau đó chuyển sang làm kế toán thuế.

Dù đã có nền tảng tài chính cho phép nghỉ hưu hoàn toàn, anh vẫn duy trì công việc tư vấn thuế với thời gian linh hoạt chỉ 1-3 ngày mỗi tuần.

Theo chia sẻ của Tak-kun Papa, anh hiện sở hữu 5 tòa nhà với tổng cộng 73 căn hộ cho thuê. Danh mục bất động sản mang lại doanh thu cho thuê khoảng 45 triệu yên mỗi năm, tương đương 7,4 tỷ đồng. Bình quân mỗi tháng, con số này đạt khoảng 3,75 triệu yên, tương đương 616 triệu đồng.

Tài sản ròng của anh được ước tính vào khoảng 500 triệu yên, tương đương 82,1 tỷ đồng.

Hành trình từ con số 0 đến danh mục 73 căn hộ

Đáng chú ý, Tak-kun Papa không bắt đầu hành trình đầu tư với sự am hiểu sâu sắc về thị trường bất động sản.

Trong bài tự giới thiệu, anh thừa nhận rằng khi mới bước chân vào lĩnh vực này, bản thân cũng từng băn khoăn trước vô số câu hỏi: Có nên mua căn này hay không? Nên tin tưởng lời giới thiệu của nhân viên môi giới đến mức nào? Ngân hàng sẽ định giá tài sản ra sao? Và khoản đầu tư sẽ ra sao nếu bán lại sau này?

Tak-kun Papa hiện sở hữu 5 tòa nhà với 73 căn hộ cho thuê, mang lại nguồn thu khoảng 616 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh minh họa: FC2

Chính những trăn trở đó đã góp phần định hình quan điểm đầu tư của anh. Thay vì chỉ nhìn vào bản thân căn nhà, Tak-kun Papa tập trung đánh giá toàn diện các yếu tố liên quan: thuế, khoản vay, dòng tiền, giá trị tài sản, khả năng bán lại và kế hoạch hình thành tài sản trong tương lai.

Theo anh, bất động sản là một khoản đầu tư khó có thể dễ dàng sửa sai sau khi giao dịch đã hoàn tất, bởi số tiền liên quan thường rất lớn.

Giá trị mỗi giao dịch có thể lên tới hàng chục triệu yên, thậm chí vượt 100 triệu yên (hơn 16,4 tỷ đồng). Vì vậy, việc quyết định chỉ dựa trên lời tư vấn của một nhân viên bán hàng là chưa đủ.

Một trong những nguyên tắc mà Tak-kun Papa nhấn mạnh là nhà đầu tư cần có "ý kiến thứ hai" trước khi xuống tiền.

Anh cho rằng mỗi bên tham gia thị trường thường có một góc nhìn riêng: Nhân viên kinh doanh bất động sản tập trung vào giao dịch mua bán, chuyên gia thuế quan tâm đến các vấn đề thuế, trong khi ngân hàng chú trọng khả năng cấp vốn và đánh giá khoản vay.

Do đó, người mua cần có thêm góc nhìn độc lập trước khi quyết định bỏ ra một khoản tiền lớn.

Đây cũng là lý do Tak-kun Papa không đặt mục tiêu đơn thuần là mua được bất động sản. Theo anh, mục đích cuối cùng của đầu tư phải là sử dụng bất động sản như một công cụ để hình thành tài sản.

Một căn nhà có thể mang lại lợi ích về thuế, nhưng nếu khoản đầu tư thua lỗ thì lợi ích này chưa chắc đã bù đắp được những tổn thất tài chính. Tương tự, dù tài sản tạo ra dòng tiền cho thuê, nhà đầu tư vẫn khó có thể xem đó là một thương vụ thành công nếu phải chịu khoản lỗ lớn khi bán lại.

Không phải ai cũng phù hợp với bất động sản

Trước khi xây dựng danh mục gồm 5 tòa nhà và 73 căn hộ, Tak-kun Papa từng đầu tư vào các căn hộ studio. Đến nay, anh đã bán 8 căn, với tổng lợi nhuận khoảng 37 triệu yên (khoảng 6 tỷ đồng).

Đây là khoản lợi nhuận đáng kể, nhưng anh không xem lợi nhuận là thước đo thành công duy nhất. Theo anh, quá trình học hỏi và rút kinh nghiệm từ những giao dịch ban đầu mới là nền tảng quan trọng cho hành trình đầu tư lâu dài.

Một quan điểm đáng chú ý khác của Tak-kun Papa là bất động sản không phù hợp với tất cả mọi người.

Theo anh, có người phù hợp với chứng khoán, có người đang ở giai đoạn nên tích lũy tiền mặt, thậm chí trong một số thời điểm, lựa chọn phù hợp có thể là chưa vội đầu tư.

Điều quan trọng không phải là bằng mọi giá phải sở hữu bất động sản, mà là lựa chọn phương thức hình thành tài sản phù hợp với hoàn cảnh của bản thân.

Dù đã có đủ tiền và tài sản để nghỉ hưu sớm theo phong trào FIRE (Financial Independence, Retire Early - Độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm), Tak-kun Papa vẫn duy trì công việc tư vấn thuế. Anh chia sẻ rằng mình tiếp tục đi làm vì yêu thích công việc, chứ không phải do áp lực tài chính.