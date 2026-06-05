Vài năm trước, ban lãnh đạo Công ty TNHH Tân Nhiên (Tây Ninh) đứng trước một quyết định quan trọng: tăng giá sản phẩm.

Nhà sáng lập của doanh nghiệp này gần như 'thức trắng' thời gian đó.

“Sản phẩm của chúng tôi có biên lợi nhuận thấp. Nếu bán mỗi sản phẩm với giá cao hơn đối thủ chỉ 3.000 đồng là nguy cơ không thể cạnh tranh”, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc kinh doanh của Tân Nhiên kể lại tại hội thảo triển khai Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh lần thứ 12 - năm 2026, ngày 5/6.

Dẫu vậy, lãnh đạo công ty tự tin với nền tảng nhà máy sản xuất và việc đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho người lao động. Họ quyết định điều chỉnh giá dựa trên sự tự tin này.

Điều bất ngờ là sản phẩm bán được nhiều hơn sau khi tăng giá.

Lúc này, doanh nghiệp nhận ra, khách hàng định hình Tân Nhiên nằm trong phân khúc sản phẩm từ trung tới cao cấp. Do đó, người tiêu dùng chấp nhận mua sản phẩm với mức giá nhỉnh hơn mặt bằng chung.

Từ một đơn vị khởi nghiệp, thương hiệu bánh tráng này đã ngày càng nổi tiếng và mỗi năm bán hơn 2.000 tấn bánh tráng các loại ra thị trường.

Ở câu chuyện trái ngược, bà Trần Thị Lan Anh, cố vấn chiến lược về M&A và tăng trưởng thị trường quốc tế nói về thời điểm bà còn là thành viên HĐQT của một thương hiệu cà phê. Khi đó, thương hiệu này mới chỉ có 5 cửa hàng tại Việt Nam.

Bước ngoặt 'mất ngủ' là đội ngũ lãnh đạo doanh nghiệp, trong đó có Founder & CEO David Thái đã quyết định điều chỉnh giá bán cà phê từ 49.000 đồng/ly xuống 29.000 đồng/ly. Việc cắt khoản lợi nhuận 20.000 đồng/ly tưởng chừng vô lý lại đưa thương hiệu cà phê này dần trở nên phổ biến với tầng lớp trung lưu.

Tới nay, thương hiệu F&B này đã mở rộng theo cấp số nhân khi có gần 1.000 cửa hàng ở trong nước và quốc tế. Năm 2025, lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao của công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng.

So sánh hai câu chuyện trên, bà Lan Anh cho rằng, các mô hình kinh doanh đều có những thời điểm thay đổi mang tính bước ngoặt. Tân Nhiên tăng giá sản phẩm để mở rộng quy mô, trái ngược với doanh nghiệp cà phê kia.

"Mỗi doanh nghiệp đều có điểm nghẽn tăng trưởng. Giải quyết điểm nghẽn đó thì doanh nghiệp mới có được các bước nhảy vọt, mở rộng quy mô", bà nói.

Các chuyên gia nói về khởi nghiệp tại sự kiện sáng 5/6. Ảnh: BTC

Tìm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường

Chia sẻ thêm về giai đoạn khởi nghiệp, vị chuyên gia cho rằng, trong những năm đầu, hầu hết doanh nghiệp đều tập trung vào nhiệm vụ quan trọng nhất: tìm ra sản phẩm phù hợp với thị trường.

Đây là quá trình kiểm chứng “Product-Market Fit” - mức độ phù hợp giữa sản phẩm và nhu cầu thị trường. Chỉ khi vượt qua được phép thử này, doanh nghiệp mới có cơ hội tồn tại và phát triển.

Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam liên tục cải thiện về cả thứ hạng lẫn tốc độ phát triển, theo Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu 2026 (Global Startup Ecosystem Index 2026).

Theo đó, Việt Nam đã tăng 5 bậc lên vị trí 50 thế giới, đánh dấu cột mốc xếp hạng cao nhất từ trước đến nay. Trong nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21-50, khu vực được đánh giá là năng động nhất thế giới, Việt Nam và Thái Lan là hai đại diện có mức tăng trưởng nổi bật nhất.

Gợi ý về phát triển sản phẩm cho các startup trong ngành thực phẩm và đồ uống, bà Nguyễn Thị Xuân Yến, chuyên gia phát triển bền vững chỉ ra sự dịch chuyển trong nhu cầu dinh dưỡng, đặc biệt liên quan đến protein (đạm) và chất xơ.

Cụ thể, tại nhiều quốc gia châu Á, các sản phẩm giàu protein đang được người tiêu dùng quan tâm mạnh mẽ. Trong khi đó, tại các thị trường phương Tây, xu hướng nghiên cứu và khuyến khích tăng cường chất xơ trong khẩu phần ăn ngày càng rõ nét hơn. Sự giao thoa giữa hai xu hướng này mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển các dòng sản phẩm cân bằng dinh dưỡng và đáp ứng nhu cầu sức khỏe toàn diện.

Xu hướng thứ hai là cá nhân hóa trải nghiệm tiêu dùng. Người tiêu dùng hiện nay không chỉ lựa chọn sản phẩm dựa trên công năng mà còn quan tâm đến các giá trị cảm xúc, tâm lý và lối sống mà sản phẩm mang lại. Họ tìm kiếm sản phẩm phù hợp với nhu cầu riêng, đồng thời hỗ trợ xây dựng các thói quen sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Một xu hướng khác cũng đang ngày càng thể hiện rõ tại các thị trường quốc tế, đó là tôn vinh các sản vật và tài nguyên bản địa.

Bà Yến đánh giá, đây là hướng đi có tiềm năng rất lớn đối với doanh nghiệp nội địa bởi Việt Nam sở hữu nguồn nguyên liệu bản địa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc.

Theo ban tổ chức, sau 11 mùa tổ chức, Cuộc thi Khởi nghiệp Xanh đã thu hút gần 1.800 dự án đến từ 32 tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều dự án từ cuộc thi đã phát triển thành doanh nghiệp, đưa sản phẩm nông nghiệp và đặc sản địa phương Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị trong nước và vươn ra quốc tế. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam Chất lượng cao cho hay, khi cuộc thi Khởi nghiệp Xanh ra đời cách đây 12 năm, công thức cốt lõi là "tài nguyên bản địa cộng với công nghệ mới". Đến nay, khái niệm trên đã được mở rộng. Tài nguyên bản địa không chỉ là nguyên liệu mà còn là lực lượng lao động, là tri thức và những giá trị văn hóa tích lũy trong cộng đồng.