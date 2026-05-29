Thuế cơ sở 24 TP Hà Nội vừa công khai danh sách 105 người nộp thuế có trạng thái mã số thuế 06 “người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký” nhưng còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước với tổng số tiền gần 15 tỷ đồng.

Theo cơ quan thuế, các doanh nghiệp này vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14; khoản 2 Điều 23 và khoản 2 Điều 29 Nghị định số 126/2020 của Chính phủ.

Theo danh sách công khai, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất gần 3,5 tỷ đồng, trong khi mức thấp nhất hơn 10 triệu đồng.

Trong số 105 doanh nghiệp nợ thuế, không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký, có doanh nghiệp nợ nhiều nhất gần 3,5 tỷ đồng. Ảnh: Nam Khánh

Cụ thể, đứng đầu danh sách là Công ty TNHH DP Thiện Nhân, địa chỉ tại số 11 đường Thu Thuận, thôn Thu Quế, xã Đan Phượng (xã Song Phượng trước sắp xếp) có số tiền nợ thuế gần 3,5 tỷ đồng.

Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Nhật Minh Việt Nam, địa chỉ cụm 3, xã Ô Diên (xã Liên Trung trước sắp xếp) nợ hơn 937 triệu đồng.

Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Phúc Bảo, địa chỉ tại Cụm 2, xã Ô Diên nợ hơn 800 triệu đồng.

Ngoài các trường hợp nợ lớn nêu trên, danh sách còn có nhiều công ty thuộc lĩnh vực thương mại, xây dựng, dịch vụ... với số nợ từ vài chục triệu đến hơn 645 triệu đồng.

Danh sách chi tiết 105 doanh nghiệp nợ thuế và không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký: