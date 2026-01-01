Hãng thông tấn CNN và trang Sky News đưa tin, các cơ quan chức năng Thụy Sĩ ngày 1/1 ước tính số người thương vong trong vụ nổ quán bar “Le Constellation” ở khu trượt tuyết Crans-Montana đã lên tới hàng trăm người.

Cơ quan chức năng Thụy Sĩ phong tỏa hiện trường vụ việc. Ảnh: BBC

Bộ Ngoại giao Italia trong thông cáo dẫn nguồn tin từ cảnh sát Thụy Sĩ cho biết có khoảng 40 người đã thiệt mạng trong vụ việc. “Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng và khoảng 100 người bị thương. Nhiều nạn nhân chưa thể xác định được danh tính do cơ thể của họ bị cháy nghiêm trọng”.

Ở một diễn biến có liên quan, giới chức Thụy Sĩ tái khẳng định sự việc lần này là một vụ cháy nổ chứ không phải là cuộc tấn công khủng bố.

Trả lời phỏng vấn các phóng viên, quan chức tư pháp Beatrice Pilloud nói: “Tôi cần làm rõ rằng ở thời điểm hiện tại, chúng tôi coi đây là một vụ cháy nổ và không có nghi vấn về bất kỳ một dạng tấn công khủng bố nào. Vì sự tôn trọng đến thân nhân của những người gặp nạn, tôi không thể nói gì thêm ở thời điểm này. Chúng tôi sẽ liên lạc trực tiếp tới gia đình của các nạn nhân”.