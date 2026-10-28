Tính đến hiện tại, ít nhất 64 người đã thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương khi hai đoàn tàu cao tốc va chạm với nhau tại tỉnh Toledo, miền trung Tây Ban Nha hôm nay (28/10).

Các nguồn tin từ chính quyền vùng Castilla-La Mancha xác nhận với các hãng truyền thông RTVE và El País rằng số người thiệt mạng trong vụ tai nạn tàu hỏa đã tăng lên đến 64 người và con số thương vong có thể cao hơn nữa do lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được toàn bộ khu vực bị ảnh hưởng.

Hiện trường vụ đâm tàu cao tốc ở Toledo, miền trung Tây Ban Nha ngày 28/10. Video: The Guardian

Theo báo Guardian, tai nạn xảy ra gần thị trấn Urda thuộc tỉnh Toledo, trên tuyến đường sắt nối thủ đô Madrid với vùng Andalusia ở miền nam Tây Ban Nha.

Thông tin ban đầu cho biết đoàn tàu cao tốc AVE của hãng đường sắt quốc doanh Renfe, đang chở 397 hành khách đã đâm vào phía sau đoàn tàu Iryo chở 147 người đang dừng trên đường ray. Cú va chạm khiến các toa tàu trật bánh, trong đó có 2 toa lao xuống taluy.

Trong số những người bị thương có khoảng 30 người bị thương nhẹ, số còn lại chịu các mức độ thương tích từ vừa đến nặng.

Các đội cứu hộ có mặt tại hiện trường tai nạn gần ga Urda. Ảnh: Anadolu

Đây là thảm họa đường sắt nghiêm trọng thứ hai tại Tây Ban Nha trong năm nay, sau vụ tai nạn ở Adamuz hồi tháng 1, khiến 46 người thiệt mạng và 152 người bị thương. Vụ tai này mới này cũng là thảm họa đường sắt tồi tệ thứ 3 tại Tây Ban Nha kể từ thập niên 1970.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Một số thông tin ban đầu do truyền thông Tây Ban Nha đăng tải cho rằng, vụ việc có thể liên quan đến sự cố hệ thống tín hiệu đường sắt. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa đưa ra kết luận chính thức.

Tai nạn khiến hoạt động đường sắt cao tốc giữa Madrid và miền nam Tây Ban Nha bị đình trệ.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đã bày tỏ sốc nặng, đồng thời cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý hậu quả. Ủy ban châu Âu cũng tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Tây Ban Nha điều tra vụ việc.